'İş'te kadının gücü: Son yıllarda çok sayıda şirket yönetimini kadınlara emanet etti

Ülkemizde kadınların iş hayatındaki etkinliği artıyor. Finanstan otomotive, gıdadan tekstile pek çok alanda şirketler yönetimlerini kadınlara emanet etmiş durumda.



Son 1-1.5 yılda pek çok şirketin başına kadın CEO'lar geçti. Kadın CEO'lar genellikle şirket içinden zirveye yükselirken, dışarıdan atananlar da var. 2 banka genel müdürlük koltuğunu kadınlara emanet etti.



Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) Genel Müdürlük koltuğuna 30 yılı aşkın süredir banka bünyesinde görev yapan Ece Börü oturdu. Aktif Bank da uzun yıllardır şirkette çalışan Ayşegül Adaca Oğan'ı Genel Müdür olarak atadı.



Metro Türkiye, LC Waikiki, PepsiCo Türkiye, Dell gibi şirketlerde de tepe yönetimlerine kadınlar geldi.