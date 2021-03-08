Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'İş'te kadının gücü: Son yıllarda çok sayıda şirket yönetimini kadınlara emanet etti

    Ülkemizde kadın yöneticilerin sayısı her geçen gün artıyor. Son 1-1.5 yılda çok sayıda şirket, yönetimini kadınlara emanet etti. İşte iş dünyasında etkin rol oynayan kadın yöneticiler...

    Çığıl Ön Yener
    İşte kadının gücü

    Ülkemizde kadınların iş hayatındaki etkinliği artıyor. Finanstan otomotive, gıdadan tekstile pek çok alanda şirketler yönetimlerini kadınlara emanet etmiş durumda.

    Son 1-1.5 yılda pek çok şirketin başına kadın CEO'lar geçti. Kadın CEO'lar genellikle şirket içinden zirveye yükselirken, dışarıdan atananlar da var. 2 banka genel müdürlük koltuğunu kadınlara emanet etti.

    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) Genel Müdürlük koltuğuna 30 yılı aşkın süredir banka bünyesinde görev yapan Ece Börü oturdu. Aktif Bank da uzun yıllardır şirkette çalışan Ayşegül Adaca Oğan'ı Genel Müdür olarak atadı.

    Metro Türkiye, LC Waikiki, PepsiCo Türkiye, Dell gibi şirketlerde de tepe yönetimlerine kadınlar geldi.




    BAŞAK VARDAR
    DELOITTE     Türkiye'nin ilk kadın CEO'su unvanını taşıyor.



    AYŞEGÜL ADACA OĞAN
    22     yıllık bankacılık tecrübesine sahip. Bu yılın başında Aktif Bank Genel Müdürü olarak görev başladı. 2015'ten bu yana Aktif Bank'ta ve holdingde çeşitli üst düzey görevlerde bulunuyor.



        SİNEM TÜRÜNG
        1999         yılında Metro Türkiye bünyesine katılan Sinem Türüng, geçtiğimiz Ekim'de CEO olarak atandı.



        IŞIL HASDEMİR
        Geçtiğimiz         Temmuz'da Dell Türkiye Ülke Müdürü olarak şirkete katılan Hasdemir, sektörde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip.



        BERNA AKYÜZ ÖĞÜT
        Kasım         2019'dan bu yana LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor.



            ZEYNEP KESKİN
            ORACLE             Türkiye, geçtiğimiz Ağustos ayında Genel Müdürlük ve Başkan Yardımcılığı koltuğunu bilgi teknolojileri sektöründe 30 yıllık deneyime sahip Zeynep Keskin'e emanet etti.



            ECE BÖRÜ
            İş             hayatına 1989'da TSKB'de mali kontrol uzman yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada pek çok görevde bulunan Ece Börü, geçtiğimiz Ağustos'ta Genel Müdürlük koltuğuna oturdu.



            ECE AKSEL
            1             Kasım 2019'dan bu yana PepsiCo Türkiye Genel Müdürü, Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 'İş'te kadının gücü: Son yıllarda çok sayıda şirket yönetimini kadınlara emanet etti
                Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ