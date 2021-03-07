



"Powell'ın 'hedeflerimizden hala çok uzak olunduğunu, olası enflasyon artışında sabırlı olmak gerektiğini ve önemli ilerlemenin zaman alacağını' vurgulamasının ardından hisse senedi ve kripto para piyasasında sert düşüşler yaşandı. Hisse senedi piyasası içerisinde de en çok kaybı teknoloji hisseleri yaşadı. Hal böyle olunca Goldman Sachs Yöneticisi Gary Black, Tesla'nın hisse senedi fiyatını ayakta tutmak için Bitcoin'lerini satmasını tavsiye etti.

"IOTA, Smart Contracts Protocol alfa ve dapps sürümüyle DeFi alanına yaklaşmak üzere. IOTA, alfa sürümünü yayınlamak üzere olduğu için ISCP'nin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı oldu. Akıllı sözleşmeler için protokolün önceki "alfa öncesi" sürümünden farklı olarak, alfa, Tangle'a dayalı, izinsiz bir çok zincirli ortamı entegre etti."