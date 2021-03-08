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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 12:08
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    • 08.03.2021 12:08
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    Ekonomik olarak yetersiz durumda olan vatandaşlar, devletin verdiği yardımlardan faydalanarak daha rahat bir süreç geçirebilirler. Devlet bu konuda vatandaşlara birçok anlamda yardım sağlamaktadır. Evde engelli raporuna sahip hastası olanlar, parası almak için başvuru yapabilmektedir. Peki, kimler ? Evde bakım aylığının yanında, engelli olan kişi yaşlı ise da alınabilir. Ancak yaşlı aylığı almak için de belirli şartların oluşması gerekir.

    takvim.com.tr
    PTT'den 1700 TL'ye varan ödemenizi anında alabilirsiniz!

    PTT'den 1700 TL'ye varan ödemenizi anında alabilirsiniz! Başkalarından parasal ve manevi destek almaksızın hayatını devam ettiremeyen, yalnız başına lüzumlarını gideremeyen bireylerin bakımını üstlenenler, devlet tarafından ödenen evde bakım aylığını alabilirler. Siz de evde bakım aylığı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Evde bakım aylığı alabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunan bir kişiye bakıyor olmak gerekir. Bununla birlikte, engelli kişinin raporunda ağır engelli bölümünün de işaretlenmiş olması şarttır. Hastaların engel oranına ise hastanelerdeki heyet karar verir.

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla birçok vatandaşı ilgilendiren ücretlere zam yapıldığı bildirildi. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1657 lira olduğu belirtilirken Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarını 2021 yılında arttırdıklarını vurguladı.

    YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR ARTTI?

    2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarı 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engelli kişilerin aylığının 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının 914 liraya, engelli yakını aylığının 609 liraya ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarının ise 1657 liraya çıkartıldığı açıklandı.

    Zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Korumalı İş yeri" modeli ile iş yerleri için her bir engelli adına ödenen aylık tutarı 2021 yılında 914 liraya yükseltildi.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım aylığı alabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunan bir kişiye bakıyor olmak gerekir. Bununla birlikte, engelli kişinin raporunda ağır engelli bölümünün de işaretlenmiş olması şarttır. Hastaların engel oranına ise hastanelerdeki heyet karar verir. Evde bakım aylığı hakkında bilinmesi gereken en önemli nokta, bu aylığın hastalara, yaşlılara veya muhtaçlara değil, onların bakımını üstlenen kişilere veriliyor olmasıdır. Evde bakım aylığı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerine yapılır.

        Evde bakım aylığının yanında, engelli olan kişi yaşlı ise yaşlı aylığı da alınabilir. Ancak yaşlı aylığı almak için de belirli şartların oluşması gerekir. Yaşlı olmasından dolayı sigortalı bir işte çalışamayanlar ve geliri olmayanlara verilen aylık, 65 yaş aylığıdır.

        EVDE BAKIM ENGELLİ MAAŞI HESAPLARA NE ZAMAN YATIYOR?

        2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 şubat engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 Ocak engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte engelli maaşları alma takvimi...

        Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
        Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

            E- DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

            Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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