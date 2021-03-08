2021 pandemi destekleri nedir? E-devlet 1000 TL nakit para yardımı, yakacak, elektrik, kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. E-devlet 1000 TL nakit para yardımı, yakacak, elektrik, kira desteği başvurusu için neler yapılabilir? Biz Bize Yeteriz kampanyasının detayları nedir? İşte konu hakkında merak edilen tüm bilgiler...
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BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI İLE VATANDAŞLARA YARDIM VAR MI?
Biz Bize Yeteriz kampanyasından gelen yardımlarla vatandaşlara sosyal destek ödemeleri yapılıyor.
Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor. Ancak Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda bulunan sayfa üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.
Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu.
Yaklaşık 6 milyon aileye 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu fazla birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.