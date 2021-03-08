Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.03.2021 12:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 12:12
    ABONE OL

    ! , , , !

    gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde ekonominin olumsuz etkilerini gidermek adına devlet tarafından bu destek büyük öneme sahip ve vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor. , , , nasıl yapılır? E-devlet 1000 TL pandemic sosyal destek imkanından faydalanmak isteyenlerin hangi şartlara sahip olması gerekiyor? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    2021 pandemi destekleri!

    2021 pandemi destekleri nedir? E-devlet 1000 TL nakit para yardımı, yakacak, elektrik, kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. E-devlet 1000 TL nakit para yardımı, yakacak, elektrik, kira desteği başvurusu için neler yapılabilir? Biz Bize Yeteriz kampanyasının detayları nedir? İşte konu hakkında merak edilen tüm bilgiler...

    PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI İLE VATANDAŞLARA YARDIM VAR MI?

    Biz Bize Yeteriz kampanyasından gelen yardımlarla vatandaşlara sosyal destek ödemeleri yapılıyor.

    Bazı vatandaşlar ise Biz Bize Yeteriz Kampanyasına yardım başvuru için başvuru formunu araştırıyor. Ancak Biz Bize Yeteriz kampanyası için yardım başvuru alınmıyor. Yardım başvuruları e Devlet üzerinden Çalışma Bakanlığı'na yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda bulunan sayfa üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.

    Bu süreçte yapılan desteklerden en önemlilerinden birisi de ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan sosyal yardımlar oldu.

    Yaklaşık 6 milyon aileye 1000'er liralık ödemeler ilk günden itibaren devreye alınarak hane halklarının para ihtiyacı karşılandı, dezavantajlı gruplar korunmuş oldu. Bu süreçte ilk iki fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Bu fazla birlikte 1.8 milyon aileye de yardım ulaştırıldı. Üçüncü faz için başvurular halen devam ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1000 TL'lik yardımlar ödeniyor.

        HANGİ SORULAR SORULUYOR?

        *Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)

        *Aylık toplam geliriniz ne kadar?

        *Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?

        *En son ödediğiniz su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

        SOSYAL DESTEKLER 31 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ

        ÖDEMELER --------------- KİŞİ/HANE SAYISI -------------- MİKTAR (TL)

        Sosyal Destek FAZ 1 ------ 2 milyon 111 bin 254 hane -------- 2. 111. 254.000

        Sosyal destek FAZ 2 ------- 2 milyon 316 bin 10 hane -------- 2. 316.000.000

        Sosyal Destek FAZ 3 ------- 1 milyon 802 bin 51 hane -------- 1. 802. 051.000

        Biz Bize Yeteriz Türkiyem---- 1 milyon 626 bin 751 hane---- 1. 626. 751.000

        Kısa Çalışma Ödeneği --- 3 milyon 576 bin 805 çalışan ---- 16. 685. 966. 283

        Nakdi Ücret Desteği ------ 1 milyon 901 bin 212 çalışan ----- 3. 611. 536.114

        İşsizlik Ödeneği --------- 775 bin 252 kişi ------ 3. 128. 712. 413

        TOPLAM: 31 milyar 282 milyon 280 bin 810 lira

        1000 TL ÖDEME KİMLERE YAPILIR?

        1000 TL sosyal yardım ödemeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talep ettiği koşullar bulunmakta.

        Bakanlığa bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından sağlanan bu destek ödemeleri için vatandaşların sağlamaları istenilen ilk koşul hane gelir şartı. Bakanlık kişi başına düşen hane geliri yüksek olan ailelere bu ödemeleri yapmıyor. 1000 TL ödeme almak için sağlanması gereken diğer şartlar ise şunlar: Devletin Nisan Mayıs döneminde sağladığı 1. ve 2. yardım ödemelerinden 1000 TL alınmamış olması Devlet memuru yada kamu işçisi olunmaması, işsizlik maaşı, nakdi ücret desteği almıyor olmak.

        ŞARTSIZ BAŞVURU EKRANI

        Aile Bakanlığı 1000 TL ödemeler için vatandaşların başvurularını iki şekilde yapabileceklerini duyurdu.

        Buna göre vatandaşlar başvurularını haftaiçi e-Devlet üzerinden T.C numaralarının son hanesine göre yapabilirler. T.C. numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü başvuruda bulunabilirler.

        Cumartesi ve Pazar günlerinde ise herhangi bir şart olmadan, şartsız bir şekilde başvurular yapılabilir.

            BİZ BİZE YETERİZ İLE 1000 TL

            Bakan Selçuk, Biz Bize Yeteriz kampanyasından 2 milyar lira para toplandığını ve toplanan paranın dağıtıldığını, dağıtılmaya devam edeceğini söyledi. Bakan Selçuk, ""Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile toplanan 2 milyar liranın büyük kısmını vatandaşımıza ulaştırmış durumdayız. 6 milyondan fazla aileye bin lira destek sağladık."" dedi.

            1000 TL BAŞVURU SAYFASI

            1000 TL yardım almak isteyen vatandaşların başvurularını aşağıdaki sayfadan yapması gerekmektedir.

            https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

            BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASINA BAŞVURU SAYFASI

            Biz Bize Yeteriz kampanyasına başvurular da e Devlet kapısı üzerinden yapılıyor.

            https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

            Yukarıdaki linklere giderek e Devlet girişi kısmından nakdi destek ödemesi başvurusunu yapabilirsiniz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi 2021 pandemi destekleri! E-devlet 1000 TL nakit para yardımı, yakacak, elektrik, kira desteği başvurusu!
                Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ