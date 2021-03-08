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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 12:07
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    • 08.03.2021 12:11
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    kimdir? ve nereli?

    Son dakika haberinde yer alan bilgilere göre, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet istifa etti. Yaşanan bu gelişme sonrası vatandaşlar sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, ve nereli? İşte merak edilenler...

    Hakan Atilla kimdir?

    Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği açıklandı. Son dakika haberinin ardından vatandaşlar Hakan Atilla kimdir sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    HAKAN ATİLLA KİMDİR?

    1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.

    İşte hayatı;

    Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri'nde Daire Başkanı, Halk Yatırım'da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

    Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

        Açıklama Borsa İstanbul'dan yapıldı. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle bugün Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği belirtildi.

        Yönetim Kurulu kararı ile Atilla'nın istifasının kabul edildiği açıklandı.

        Karar Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirildi.

        Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir."
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