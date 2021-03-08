Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği açıklandı. Son dakika haberinin ardından vatandaşlar Hakan Atilla kimdir sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.

İşte hayatı;