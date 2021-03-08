Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifa ettiği ve istifasının kabul edildiği açıklandı. Son dakika haberinin ardından vatandaşlar Hakan Atilla kimdir sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
HAKAN ATİLLA KİMDİR?
1970 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.
İşte hayatı;
Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri'nde Daire Başkanı, Halk Yatırım'da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.