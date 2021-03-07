32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına ait azami faiz hafta sonunda yüzde 18.00 bandında bulunuyordu. Anadolu Bank yeni hafta itibariyle vadeli mevduat faiz oranlarına değiştirdi. Bankanın alıcılarına sunduğu yeni faiz oranı, öteki bankaların Mart ayı için ilan ettikleri faiz oranları ve öteki tüm hesaplamalar sizlerle. Vadeli mevduat hesabı ile hasılat elde faktörün en büyük avantajı tehlikesiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. Peki hesabında 10.000 TL'si olan kaç TL kazanacak?
10.000 TL BİRİKİM NE KADAR FAİZ KAZANCI SAĞLAR?
10.000 TL MEVDUAT GÜN SAYISI 46