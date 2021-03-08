Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınlar için evde bakım, doğum izni, kreş, prim, yarı zamanlı çalışma gibi uygulama ve teşvikleri hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
● Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile 14 bin 564 anneye 8 milyon euro hibe verildi.
● 0-15 yaş aralığında çocuğu olanların meslek kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirildiği İş'te Anne Projesi'nden 44 bin kadın yararlandı.
● Evde Çocuk Bakımı Projesi ile 25 bin kadına destek olundu. 16 bin kadın ilk defa sosyal güvenlik kapsamına alındı.
● Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında bin 504 anneye 1.9 milyon, 5 bin 85 bakıcıya 640 bin euro destek verildi.
● Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile 14 bin 564 anneye 8 milyon euro hibe verildi.
● 0-15 yaş aralığında çocuğu olanların meslek kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirildiği İş'te Anne Projesi'nden 44 bin kadın yararlandı.
● Evde Çocuk Bakımı Projesi ile 25 bin kadına destek olundu. 16 bin kadın ilk defa sosyal güvenlik kapsamına alındı.
● Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında bin 504 anneye 1.9 milyon, 5 bin 85 bakıcıya 640 bin euro destek verildi.