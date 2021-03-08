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    Bakan duyurdu: İş-bakıcı desteği

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , kadınlar için evde bakım, doğum izni, kreş, prim, yarı zamanlı çalışma gibi uygulama ve teşvikleri hayata geçirdiklerini belirtti.

    İş-bakıcı desteği
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınlar için evde bakım, doğum izni, kreş, prim, yarı zamanlı çalışma gibi uygulama ve teşvikleri hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

    ● Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile 14 bin 564 anneye 8 milyon euro hibe verildi.

    ● 0-15 yaş aralığında çocuğu olanların meslek kurslarına veya işbaşı programlarına yönlendirildiği İş'te Anne Projesi'nden 44 bin kadın yararlandı.

    ● Evde Çocuk Bakımı Projesi ile 25 bin kadına destek olundu. 16 bin kadın ilk defa sosyal güvenlik kapsamına alındı.

    ● Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında bin 504 anneye 1.9 milyon, 5 bin 85 bakıcıya 640 bin euro destek verildi.
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