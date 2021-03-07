Kredi kartı borcu ve kredi borcu olan kişiler için bankalar borç kapama kredisi hizmeti sunmaktadırlar. Farklı bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları dağılan vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı veriyor. Bu kredi olanağı ile vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Dileyen müşteriler ödemelerini 3 ay sonra kapatmaya başlarlar. Aynı zamanda bankaların sürekli olarak sağlamış oldukları borç kapama kredisi ya da borç transferi özelliklerinden de yararlanabilirler. Her bankanın sunduğu imkanın farklı olması sebebiyle vatandaşın tüm bankaları araştırması ve kendilerinden uygun teklifleri toplaması gerekmektedir. Böylece kesesine uygun bir kredi tespit edilebilir.
Kamu bankaları vatandaş özel borç kapama transferi ve borç kapama kredisi imkanı mı sunmaktadır? Genel olarak bankaların sürekli borç kapama ve borç transferi kampanyası bulunan bankalar;
DenizBank
Finansbank
Türkiye Ekonomi Bankası
ING Bank
Akbank
Garanti Bankası
İş Bankası
Borç kapama kredisi için faiz oranları nasıl belirleniyor?
Kredilerde vadeye göre faiz oranı da değişmektedir. Maaş müşterisi olan emekliler için vade seçeneği ve faiz oranını farklılık göstermektedir. Kredi sicil puanınız büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda borç transferi özelliğinden yararlanıyorsanız bankalar size, kredi limitiniz dahilinde borç transferi kampanyasından yararlanmış olacaksınız. Kredi kartı borcunuz için başka bankalara olan kredi kartı borcunuzu tek çatı altında toplayıp en az 12 aya varan taksitlerle ödeme fırsatı sunacaktır.