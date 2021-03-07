Markalar araç satışlarındaki yükselişi sürdürmek için yeni kampanyalarını hayata geçirdi. Fiat'ta Mart ayının kampanyalı araçları arasında Egea Ailesi yer alıyor. 132 bin 900 TL'den fiyatlara ek olarak 100 bin TL'ye yüzde 0.99 faizli kredi ile satışa çıkarılıyor. Peugeot'ta Mart ayında kampanyaya giden markalardan birisi. 3008 modelinde 140 bin TL'ye yüzde 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. 2008 modelinde ise fiyatlar 229 bin 700 TL'den başlıyor, 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor. İşte Citroen, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep ve Peugeot...
JEEP
Jeep'te Renegade modelinde devasa indirimler mevcut. Mart ayına özel Renegade modelinde 70 bin TL'ye, Compass modelinde ise 85 bin TL'ye varan indirimler bulunuyor. Renegade modelinin fiyatı 232 bin TL, Compass modelinin satış fiyatı ise 359 bin 900 TL'den başlıyor.
PEUGEOT
Peugeot'ta mart ayında kampanyaya giden markalardan birisi. 3008 modelinde 140 bin TL'ye yüzde 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. 2008 modelinde ise fiyatlar 229 bin 700 TL'den başlıyor, 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.