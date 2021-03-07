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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 08:27
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    • 08.03.2021 08:27
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    Markalardan Mart ayına özel sıfır faizli kampanya! Devasa indirim gaza getirdi! -----...

    Otomotiv sektöründe yüzler gülüyor, sektör Ocak-Şubat döneminde satışlarını yüzde 37.4 seviyesinde artırdı. Bu artış trendini sürdürmek isteyen markalar Mart ayına özel kampanyalarını hayata geçirdi. Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız. Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin.

    takvim.com.tr
    Markalardan Mart ayına özel sıfır faizli kampanya!

    Markalar araç satışlarındaki yükselişi sürdürmek için yeni kampanyalarını hayata geçirdi. Fiat'ta Mart ayının kampanyalı araçları arasında Egea Ailesi yer alıyor. 132 bin 900 TL'den fiyatlara ek olarak 100 bin TL'ye yüzde 0.99 faizli kredi ile satışa çıkarılıyor. Peugeot'ta Mart ayında kampanyaya giden markalardan birisi. 3008 modelinde 140 bin TL'ye yüzde 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. 2008 modelinde ise fiyatlar 229 bin 700 TL'den başlıyor, 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor. İşte Citroen, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep ve Peugeot...

    JEEP

    Jeep'te Renegade modelinde devasa indirimler mevcut. Mart ayına özel Renegade modelinde 70 bin TL'ye, Compass modelinde ise 85 bin TL'ye varan indirimler bulunuyor. Renegade modelinin fiyatı 232 bin TL, Compass modelinin satış fiyatı ise 359 bin 900 TL'den başlıyor.

    PEUGEOT

    Peugeot'ta mart ayında kampanyaya giden markalardan birisi. 3008 modelinde 140 bin TL'ye yüzde 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. 2008 modelinde ise fiyatlar 229 bin 700 TL'den başlıyor, 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

        CITROEN

        Citroen C5 Aircross SUV modeli mart ayına özel kampanyalı araçlardan. Aracın fiyatı 303 bin TL'den başlıyor, 150 bin TL'ye özel 30 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği var 120 bin TL'ye ise 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği mevcut.

        C3 modelinde 145 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği var.

        Jumper modelinde 100 bin TL için 30 ay yüzde 0.99 faiz 60 bin TL'ye 20 ay yüzde 0 faiz seçeneği mevcut.

        FIAT

        Fiat'ta Mart ayının kampanyalı araçları arasında Egea Ailesi yer alıyor. 132 bin 900 TL'den fiyatlara ek olarak 100 bin TL'ye yüzde 0.99 faizli kredi ile satışa çıkarılıyor.

        HONDA

        Civic Seda modelinde kampanya mevcut. Mart ayı boyunca 90 bin TL'lik kredi kullanımına 12 ay taksit ve yüzde 0.99 faiz seçeneği yer alıyor.

        HR-V modelinde 70 bin TL kredi kullanımına 15 taksitle yüzde 0.80'den başlayan faiz oranı uygulanıyor.

            HYUNDAİ

            Hyundai'de A ve B segmentindeki araçlar için kampanyalar bulunuyor. A segmentindeki i10 modeli 50 bin TL, 12 ay, B segmentindeki i20 modeli için 100 bin TL 12 ay kredi kullanımına sıfır faiz uygulanıyor. 146 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Nakit alımlarda ise ciddi miktarda indirimler mevcut. i20 modelinde 21 bin 800 TL'ye, i10 modelinde ise 10 bin 500 TL'ye varan indirimler mevcut.

            SIFIR ARAÇ ALIRKEN...

            Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

            Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.

            Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

            Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın. Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır.

                Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.
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