Evde bakım maaşlarının yatırıldığı illeri ve ne zaman ödeneceğini öğrenmek isteyenler bilgi almak amacıyla araştırmalara başladı. Belirlenen tarihlerde her ay ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılıyor. Maaş sorgulama işlemi e-Devlet ya da SMS üzerinden yapılabilmektedir. Peki, 8 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? İşte merak edilen bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.