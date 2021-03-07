Altın fiyatlarında geçtiğimiz aydan itibaren yaşanan düşüş dikkatleri çekmişti. Bu bağlamda yeni ayla birlikte altın fiyatlarındaki son durum sık sık araştırılıyor. Altın hareketli seyir hala yatırımcıların gündem odağı olmaya devam ediyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü. ABD'de ise Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle, gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra 1,700 dolar sınırına döndü. İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|409,00
|409,20
|411,00
|411,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.695,00
|2.716,00
|2.708,00
|2.729,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|373,00
|377,00
|374,80
|378,80
|Lira(Tam) Ziynet
|2.634,00
|2.654,00
|2.647,00
|2.667,00
|Yarım Ziynet
|1.317,00
|1.327,00
|1.324,00
|1.334,00
|Çeyrek Ziynet
|659,00
|664,00
|662,00
|667,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü.