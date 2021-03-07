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    • Ekonomi
    • 07.03.2021 13:29
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    • 07.03.2021 13:29
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    Sonunda belli oldu! 1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler 'nin önünde kuyruk oluşturdu

    Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını sayfamızda veriyoruz. Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Önemli şartlardan birini de destek alan annenin, bakıcıyı sigortalı olarak çalıştırması ve en az asgari ücret üzerinden ücret ödemesi oluşturuyor. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler.

    takvim.com.tr
    1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu

    Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Mayıs 2015 tarihinden sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlar için hem uygulanan başvuru şartlarını hemde bu ödemelerin nasıl alınacağını adım adım aktarıyoruz. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar. Kadınların istihdama katılmasının önündeki engellerden birini de çocuk bakımı oluşturuyor. Doğum yapan kadınlar, çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar iş hayatının dışında kalıyor. Çocuk parası, küçük yaşta olan çocuklar için bakıcı parası, süt parası, doğum izni ödemesi, bakıcı istihdam desteği ise bu yardımların bir bölümünü oluşturuyor.

    ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI

    Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.

    Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.

    Ödeme Tutarları

    * Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğunu dünyaya getiren annelere 300 TL çocuk parası ödenir.

    * Anneler Mayıs 2015 tarihinden sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirirlerse bu defa ödeme 400 TL olarak yapılır.

    * Eğer anneler 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmuş ise ödenen rakam 600 TL oluyor.

    Yukarıda yer alan ödeme tablosuyla 3 çocuk sahibi olmuş olan anneler toplamda 1300 TL çocuk parası ödemesi alırlar.

        BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler. Bu aşamada başvuru yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden başvuru yapılabilir.

        BAKICIYI SİGORTALI ÇALIŞTIRMA KOŞULU

        Önemli şartlardan birini de destek alan annenin, bakıcıyı sigortalı olarak çalıştırması ve en az asgari ücret üzerinden ücret ödemesi oluşturuyor. Bakıcıyı asgari ücret üzerinden sigortalı çalıştıranların cebinden 2019 yılı itibarıyla 3.006 TL çıkıyor. Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinden vergi kesilmediği için net ücretleri de 2.020 TL yerine 2.175 TL olur.

        İşsiz birini ilk defa işe alan işverenlere prim teşviki uygulanıyor. Ev hizmetlerinde işsiz bir kadını istihdam edenler de 18 aya kadar sigorta prim teşvikinden yararlanabiliyor. Bu da ayda 830 liraya karşılık geliyor. Çalışan anne desteği projesinden yararlanacak kişilerin istihdam teşvikinden yararlanamayacağına dair bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla ayda 1.300 TL mali destek alacak kişilerin 18 ay boyunca her ay 830 TL de prim desteğinden yararlanması durumunda, sigortalı çalıştırılan bakıcının aylık maliyeti 18 ay boyunca 876 liraya kadar düşebilecek.
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        Haberler Ekonomi Sonunda belli oldu! 1300 TL ve fazlasını alacağını duyan anneler PTT'nin önünde kuyruk oluşturdu
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