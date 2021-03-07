Okul servislerine normalleşme tarifesi

Yeni tip Coronavirüs (Kovid- 19) salgını şartlarından olumsuz etkilenen servisçiler, okullarda yüz yüze eğitime başlanmasıyla velilerden gelecek talebe odaklanırken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretlerinin "kademeli normalleşme tarifesi"ne göre alınması kararlaştırıldı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, 0-1 kilometre için 243 lira, 1-3 kilometrede 266 lira, 3-5 kilometrede 289 lira, 11-13 kilometrede 422 lira 23-25 kilometrede 583 lira alınacağını bildirdi.

Öztürk, "Haftada 2 gün okula gidecek öğrenciler için belirlenen aylık ücretin yüzde 60'ını, haftada 4 gün gidecek öğrenciler için de yüzde 90'ını talep edeceğiz. Öğrencileri taşıdığımız süre için ücret alacağız." diye konuştu,