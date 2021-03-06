Vatandaşların en güvenli yatırımı hiç şüphesiz altın oluyor. Son dönemdeki inişli çıkışlı piyasalardan alıcıların kafası karıştı.
Peki bu dönemde altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın düşer mi çıkar mı?
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına önemli mesajlar verdi.
"SOĞUKKANLI OLMALI"
İslam Memiş, "Dünyayı yöneten bu güçlü insanlar zaman zaman kripto para piyasasına giriyorlar zaman zaman borsalara giriyorlar.
Bu kısa vadeli pozisyonlar piyasayı etkiliyor küçük yatırımcılar bu süreçte varlıklarına sahip çıkmalı ve soğukkanlı olmalı." dedi.
ALTIN KURUNDAKİ HAREKETLİLİK BİR FIRSAT MI?