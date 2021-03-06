2022'nin sonlarına doğru projenin ilk etabını tamamlamayı planladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, divanhane ve eski karakol binasının bu projenin dışında olduğunu, restorasyonu ve ihyası tamamlandığında eskisi gibi Deniz Kuvvetleri Saha Komutanlığının uhdesine bırakılacağını bildirdi.

"YAKLAŞIK 700 BİN METRE KARELİK BİR ALANI İSTANBULLULARA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Karaismailoğlu, İstanbul için Haliç'in çok önemli bir yer olduğunu belirterek, şöyle devam etti: