Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından projeye ilişkin bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni adıyla Tersane İstanbul tamamlandığında sinema salonları, müzeleri, sosyal alanlarıyla İstanbul için bir çekim merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, projeyle en az 20 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacağına dikkati çekerek, "Yıllık 30 milyon ziyaretçi hedefiyle de İstanbul'un tarihine, kültürüne yakışacak bir eser ortaya çıkacak. Proje kapsamında 83 bin metrekare tescilli yapı restore edilerek kamunun kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.