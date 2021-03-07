Kredi borcunu ertele 100.000 TL kredi kullan kampanyası başladı! Borcunuz varsa eğer...

BİR KREDİ DAHA

Daha Önce borçları olan ve bu borçları hala ödememiş olan esnafın borçları ertelenecekti. Borçlarının ödeme süresi bir miktar uzayan esnaf tekrar bir kredi talebi olduğunda geri çevrilmeyecek alınan kararla birlikte Banka tarafından erteleme süresi içinde düşük faizi olan bir kredi daha çekebilecek. Bu borçların bir süre uzatılmasıyla bankaya borcu olan vatandaşların kredi çekebilme sini önleyen kararlar uygulamada göz ardı edilecek.