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    • Ekonomi
    • 07.03.2021 12:38
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    • 07.03.2021 12:38
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    Kredi borcunu ertele 100.000 TL kredi kullan kampanyası başladı! Borcunuz varsa eğer...

    Dünyayı saran le maddi olarak zarara uğrayan esnafa aldığı kredi borçlarının başka bir zamana ertelenmesine yönelik karar yürürlüğe girdi. Korona virüs salgını sebebiyle maddi zarara uğrayan esnaf ve zanaatkârların tarafından verilen az faizli kredi borçlarının başka bir zamana uzatılmasına yönelik karar ’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvuruda herhangi bir koşula bakılmaksızın faiz gerçekleştirerek vade zamanından sonra kredi sönüm listesinde belli olan taksit sayılarında farklılık olmaksızın geriye kalan vadeye yaymak şartıyla uzatılabilecek

    takvim.com.tr
    Kredi borcunu ertele 100.000 TL kredi kullan kampanyası başladı!

    Dünyayı saran korona virüsle maddi olarak zarara uğrayan esnafa aldığı kredi borçlarının başka bir zamana ertelenmesine yönelik karar yürürlüğe girdi. Pandemiden zarar gören esnafın kredi borçlarının ertelenmesine dair karar yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2020 öncesi kullanılan kredilerin borçları, başvuru şartı aranmaksızın faiziyle kalan vadeye yayılarak ertelenecek. Ertelemeden faydalananlar işçi çıkaramayacak. Kredi borcu ertelenen esnafın yeni kredi almasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

    FAİZ VE VERGİ EKLENECEK

    Başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

    Hesaplanacak faiz, banka ve sigorta muamele vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

    ÇALIŞAN SAYISINI AZALTMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME

    Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

        YENİ KREDİ ALABİLECEK

        Borçları ertelenmiş esnafa talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

        Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

        BİR KREDİ DAHA

        Daha Önce borçları olan ve bu borçları hala ödememiş olan esnafın borçları ertelenecekti. Borçlarının ödeme süresi bir miktar uzayan esnaf tekrar bir kredi talebi olduğunda geri çevrilmeyecek alınan kararla birlikte Banka tarafından erteleme süresi içinde düşük faizi olan bir kredi daha çekebilecek. Bu borçların bir süre uzatılmasıyla bankaya borcu olan vatandaşların kredi çekebilme sini önleyen kararlar uygulamada göz ardı edilecek.

        Borçlarında uzatılma olan krediler bu uzatılma zamanı bitimine kadar takip işleminde olmayacak. Gönül rahatlığıyla ikinci bir kredisini alabilecekler. Asıl amaç çalışan sayısında eksiltilme olmamasıdır. Korona virüs salgını sebebiyle maddi zarara uğrayan esnaf ve zanaatkârların Halk Bankası tarafından verilen az faizli kredi borçlarının başka bir zamana uzatılmasına yönelik karar Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2020' den önce alınan kredi borçları, hiçbir şart gözetilmeksizin faizleriyle diğer vadeye yayılarak uzatılacak. Bu uzatılmadan yararlanan iş sahipleri işçilerin işlerine son veremeyecek. Daha önce kredi çekip borcu olan esnaf artık yeni bir kredi çekebilecek ve kredi almasını önleyen yargılan geçerli olmayacak.
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        Haberler Ekonomi Kredi borcunu ertele 100.000 TL kredi kullan kampanyası başladı! Borcunuz varsa eğer...
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