Kredi borcunu ertele 100.000 TL kredi kullan kampanyası başladı! Borcunuz varsa eğer...

Dünyayı saran korona virüsle maddi olarak zarara uğrayan esnafa aldığı kredi borçlarının başka bir zamana ertelenmesine yönelik karar yürürlüğe girdi. Pandemiden zarar gören esnafın kredi borçlarının ertelenmesine dair karar yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2020 öncesi kullanılan kredilerin borçları, başvuru şartı aranmaksızın faiziyle kalan vadeye yayılarak ertelenecek. Ertelemeden faydalananlar işçi çıkaramayacak. Kredi borcu ertelenen esnafın yeni kredi almasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.
FAİZ VE VERGİ EKLENECEK
Başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.
Hesaplanacak faiz, banka ve sigorta muamele vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.
ÇALIŞAN SAYISINI AZALTMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜTNAME
Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.