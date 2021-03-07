Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan adımların ardından başlayan yükselişte bankalar vites çoğaldırdı. Bankalar arasında yaşanan rekabet giderek çoğalmaya devam ederken bu yüksek rekabet faiz oranlarına da yansıdı. Bu bağlamda 2021 yılında 32 günlük faiz oranlarından en yüksek hangi banka verir ve 20 bin TL ile 32 günde ne kadar kar elde edilir diye düşünülmesine neden oldu. Vadeli mevduat hesapları ile en kolay kazanç elde etmek için büyük bir şekilde risklerinin olmaması vatandaşların daha çok tercih etmesine etki ediyor.
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.
Bankada 20 bin TL birikimi olanlar…