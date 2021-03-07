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    • Ekonomi
    • 07.03.2021 15:48
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    • 07.03.2021 15:48
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    ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı yine dopdolu! BİM aktüelde gıda ürünlerinde fırsatlar!

    Heyecanla ve merakla araştırılan ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı yine dopdolu! Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM şubelerinde gelecek haftanın fırsatları belli oldu. Salı günü erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar alacaklarını ürünleri şimdiden inceleyerek belirlemek istiyor. 9 Mart Salı günü BİM aktüelde gıda ürünlerinde fırsatlar vatandaşları bekliyor, özellikle atıştırmalıklar dikkat çekiyor. İşte güncel katalog…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı yine dopdolu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından yoüun bir şekilde incelenmeye başlandı. Atıştırmalık bisküviler, içecekler, pirinç, soslar, ton balığı gibi daha pek çok gıda ürününde uygun fiyat ön plana çıkıyor. Salı günü markete gitmeden önce alacaklarının listesini yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı haberimizin içeriğinde yer alıyor. Evinizin gıda ihtiyaçlarını BİM aktüel ürünlerdeki fırsatlarla alabilirsiniz.

    BİM 9 MART SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Mahmood Rice Basmati Pirinç
    • 900 g

    Doğa
    Esmer Küp / Toz Şeker
    • 500 g

        Yurdum
        Kurutulmuş Marineli Domates
        • 100 g

        Melis
        Karışık Biber Turşusu
        • 320 g

        Performans
        Fıstık Ezmesi
        • 320 g
        • %100 yer fıstığı

            Performans
            Protein Tozu
            • 150 g

            Finike
            Zencefil Aromalı Gazoz
            • 6x250 ml

            Milka
            Badem ve Karamelli Çikolata
            • 300 g
                Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı yine dopdolu! BİM aktüelde gıda ürünlerinde fırsatlar!
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