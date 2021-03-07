BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından yoüun bir şekilde incelenmeye başlandı. Atıştırmalık bisküviler, içecekler, pirinç, soslar, ton balığı gibi daha pek çok gıda ürününde uygun fiyat ön plana çıkıyor. Salı günü markete gitmeden önce alacaklarının listesini yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Mart 2021 Salı haberimizin içeriğinde yer alıyor. Evinizin gıda ihtiyaçlarını BİM aktüel ürünlerdeki fırsatlarla alabilirsiniz.