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    • Ekonomi
    • 07.03.2021 14:52
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    • 07.03.2021 14:52
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    haberi! Yüksek faize müdahale! 4 bankada ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları 2021 düştü

    8 son dakika kredi haberi: Konut, ihtiyaç, faiz oranları cep yakıyor. salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. 'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, vaatndaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketlerini kampanyalarından faydalanmak istiyor. , , , BBVA, , ve güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Mart ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

    takvim.com.tr
    Bankalarda son dakika faiz indirimi haberi! Yüksek faize müdahale!

    8 Mart son dakika kredi haberi: Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 8 Mart 2021 Pazartesi bankaların güncel kredi faiz oranları. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.

    8 MART 2021 BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor

    BANKALARIN MART AYI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

    Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları haberimizde…

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Tüketici kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.54

    Konut kredisi: 1.37

        HALKBANK FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.54

        Taşıt kredisi: 1.54

        Konut kredisi: 1.38

        İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.50

        Taşıt kredisi: 1.55

        Ev kredisi: 1.40

        YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

        Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

        Konut kredisi: 1.42

        Taşıt kredisi: 1.46

        Ev Kredisi Nasıl Alınır?

        Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

        Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

        Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

            Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
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            Haberler Ekonomi Bankalarda son dakika faiz indirimi haberi! Yüksek faize müdahale! 4 bankada ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları 2021 düştü
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