8 Mart son dakika kredi haberi: Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 8 Mart 2021 Pazartesi bankaların güncel kredi faiz oranları. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.
8 MART 2021 BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor
BANKALARIN MART AYI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları haberimizde…
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.37