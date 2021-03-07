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2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, tüm asgari ücretli çalışanlar için, yıl boyunca, her ay için 70 TL'lik destek verileceği açıklanmıştı. Bu desteğin verilebilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ancak bugüne kadar bu düzenleme de yapılmadı. Mart sonuna kadar bu yasal değişikliğin de yapılması gerekiyor. Halen Türkiye'de 7 milyon civarında asgari ücretli çalışan bulunduğu tahmin ediliyor.

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KAYNAK İŞSİZLİK FONU

Verilen tüm destekler için, işçi, işveren primleri ve kamu desteği birikimlerinden oluşan İşsizlik Fonu kullanılıyor. İşsizlik Fonu'ndaki birikim de 9 Şubat itibariyle, 100 milyar TL'nin altına indi ve fonun varlığı 97.6 milyar TL oldu.