KREDİLERE DESTEK

Yine krediler için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, işyerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kâr payı desteğini de sunacaklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Bu çözümlerimiz ile süreci hem vatandaş ve hem de müteahhit firma için tasarlıyor ve yönetiyoruz. Sorumlulukları alarak riskleri en aza indiriyoruz. Böylece ekonomiyi canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın ve özel sektörün hak ve menfaatlerini koruyacağız. Afetlere hazır bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu. Bugüne kadar yapı kayıt belgesi ile güçlendirme, mevcut yapıların 1,5 katına kadar yapılacak taahhüt işlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesi, dönüşüm kredilerinin 125 bin TL'den 200 bin TL'ye yükseltilmesi ve güçlendirme kredisinin 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkarılması gibi teşvikler de devreye alınmıştı.