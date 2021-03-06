Ülkemizde yaklaşık 6,7 milyon bağımsız bölüm depreme karşı dayanıksız durumda. Bunların 1,5 milyonunun acil olarak dönüşmesi gerekiyor. Bu gerçekten hareketle; yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleriyle devam eden kentsel dönüşüm seferberliğinde hedef, her yıl 300 bin konutu dönüştürmek.
2012'de başlatılan seferberlikle bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. Sağlıklı ve güvenli konutlar vatandaşlara teslim edildi. 'Afetlere Hazır Türkiye' vizyonu doğrultusunda 81 il ve 922 ilçede dönüşüm bütün hızıyla devam ediyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre süreci daha da hızlandırmak adına çok önemli bir adım daha atılıyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası, kentsel dönüşümün hem finansmanı hem de garantörlüğü konusunda piyasalara güven verecek bir desteği devreye alıyor.
ÜÇ SEÇENEKLİ ÇÖZÜM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Emlak Katılım Bankamızla kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha ekliyoruz. Bu kapsamda üç ana finansman çözümü geliştirdik. Güçlendirme, Yerinde Dönüşüm ve Alansal Dönüşüm... İlk önce vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak.