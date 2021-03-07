Ekonomik olarak zor günler yaşayan vatandaşa ve esnafa müjdeli haber verildi. Acil nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekmek isteyen kişileri ilgilendirmektedir. Aynı zamanda ev araç alma düşünceleri de bulunmaktadır. Faiz oranlarının yükselmesi birçok insanı kredi çekme konusunda tereddütte düşürmüştür. Bu süreçte birçok insan kredi çekme durumunu ertelemektedir. Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.
Kamunun devleri Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bank uygun faiz oranlarıyla kişilere kredi sunuyor. Kredisini sunarken vatandaşa rahat nefes aldıracak, kredi fırsatı şeklinde duygularını yaptılar. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan gelen son güncel faiz oranları da duyuruldu. Kredi çekmek isteyen herkes için uygun faiz oranlı kredi fırsatları geliyor.
Ayrıca krediyi çekip 3 aya kadar erteleme fırsatınız da bulunmaktadır. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi fırsatları sizler için düzenlendi ve faiz oranları sizlere rahatlatacak.
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel faiz oranları nelerdir?
Bu zorlu günlerde vatandaşın yanında olup onlara destek olmaya çalışan kamu bankaları vatandaşa 5 farklı destek sunmaktadır. Emekli kredisi, çalışan kredisi, konut kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi. Konut kredisinde en düşük faiz oranı 1.47 dir. Tüketici kredilerinde en düşük faiz oranı 1.58' dir. Araç kredisinde en düşük faiz oranı 1.41'dir.