



46 MİLYON KİŞİYE REKLAM

Dijital reklamcılığın toplamdaki payı son yıllarda hızla artıyor. 2013'te dijital reklamcılığın toplam reklam harcamaları içerisindeki payı yüzde 19.48 iken, 2020'nin ilk 6 ayında bu oran yüzde 55.3'e yükseldi. İnteraktif Reklamcılık Derneği verilerine göre, 2020'nin ilk yarısında toplam medya ve reklam yatırımları 7.9 milyar TL oldu. Bunun 3.4 milyar lirası dijitalden geldi. Digital 2020 Türkiye Raporu'na göre, Facebook Türkiye'de 37 milyon, Instagram 46 milyon kişiye reklam ulaştırabiliyor. Ülkemiz bu rakam ile Facebook bakımından dünya sıralamasında on ikinci... Instagram'ın dünya genelinde ortalama reklam hedef kitle potansiyeli yüzde 20 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 68.4'e çıkmış durumda. Türkiye, Instagram reklam hedef kitle erişim oranları sıralamasında da dünyada ilk sırada… Google ve Facebook tarafından sunulan hizmetlerin çoğu ücretsiz olarak pazarlanıyor, kullanıcılardan ücret talep edilmiyor. Ancak, arka planda kullanıcılar kullanım bedeli olarak platformlara kişisel verileri sunuyor. Sosyal medya platformları, veriyi toplayıp kullanıyor. Kişisel verilere dayanarak üretilen reklamlardan milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.