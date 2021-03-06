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    • Ekonomi
    • 06.03.2021 09:02
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    • 06.03.2021 09:02
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    , gram, cumhuriyet ve çeyrek : Kafaları karıştırıyor bir yükseldi bir çöktü!

    nda şubat ayıyla birlikte başlayan hareketli seyir hala yatırımcıların gündem odağı olmaya devam ediyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, ın gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü. ABD'de ise Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle, gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra 1,700 dolar sınırına döndü. İşte , gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında gün içinde yaşanan ani değişimler yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda da 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları çok araştırılıyor. Dün altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 409,00 409,20 411,00 411,20
    Cumhuriyet Ata Lira 2.695,00 2.716,00 2.708,00 2.729,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 373,00 377,00 374,80 378,80
    Lira(Tam) Ziynet 2.634,00 2.654,00 2.647,00 2.667,00
    Yarım Ziynet 1.317,00 1.327,00 1.324,00 1.334,00
    Çeyrek Ziynet 659,00 664,00 662,00 667,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü.

        BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAZANDIRDI, ALTIN VE AVRO KAYBETTİRDİ

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,80, dolar/TL yüzde 1,19 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,74, avro/TL yüzde 0,31 değer kaybetti.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.491,13, en yüksek 1.553,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,80 artarak 1.541,98 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü.

        Bu hafta ABD doları yüzde 1,19 değer kazanarak 7,4940 liraya yükselirken, avro yüzde 0,31 azalarak 8,9550 liraya geriledi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,59 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,58 ile hisse senedi fonları oldu.

        ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 180 milyon 852 bin 336,73 lira, işlem miktarı ise 2.903,15 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 181 milyon 958 bin 688,24 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

        BRENT PETROL 68 DOLARI AŞTI, ALTIN DÜŞTÜ

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutma kararının ardından, gösterge Brent petrolün varil fiyatı 68 doları da aşarak 30 ayın en yüksek düzeylerine yükseldi.

        OPEC+ ülkelerinin toplam üretimi sabit bırakma kararına karşın, Suudi Arabistan da, bir süredir gönüllü olarak uyguladığı günde ortalama 1.0 milyon varil üretimi kısıntısını bir ay daha uzatmaya karar verdi.

        Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) için doğru politikanın, petrol üretim kısıntılarının bir süre daha gevşetilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Barutu kuru tutmamız gerekiyor" dedi.

            Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol piyasalarının henüz tam olarak toparlanamadığını, ancak, "çok daha iyi durumda" olduğunu söyledi. Novak, koronavirüs pandemisi etkisiyle oluşan belirsizliğe karşın, aşının giderek yaygınlaşmasını "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

            Öngörüler ve petrol talebine ilişkin değerlendirmelerin genel koşullardaki gelişmeler ışığında yapılması gerektiğine de dikkat çeken Novak, bununla birlikte, üzerinde anlaşmaya varılan gönüllü yükümlülüklere bağlı kalmanın ve İşbirliği Bildirgesi'ne "tam uyumu sürdürmenin" önemini de vurguladı.

            ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle, gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra 1,700 dolar sınırına döndü.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 2.05 artışla 68.64 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.94 artışla 64.79 dolar,

            - altın yüzde 0.52 artışla 1,706.36 dolar,

            - gümüş yüzde 0.22 artışla 25.42 dolar,

            - bakır yüzde 5.80 düşüşle 8,589.00 dolar,

            - platin yüzde 0.07 düşüşle 1,127.06 dolar,

            - paladyum yüzde 0.91 artışla 2,360.18 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 410 liraya, çeyrek altın 680 liraya, Cumhuriyet altını da 2,738 liraya geriledi.

            Troy kıymetli Madenler'in bülteninde, altının ons fiyatında "1700 dolar düzeyinin kırıldığına" işaret edilerek, "Altın, ABD tahvil getirilerindeki yukarı ivmeden bir kez daha satış yönlü etkilenerek, 9 ayın ardından 1700 dolar/ons seviyesinin altını test ettiği bir günü geride bıraktı" denildi ve şöyle devam edildi:

            "ABD tahvil getirileri ekonomik toparlanmanın beklenenden hızlı olacağını fiyatlarken, piyasaların bu fiyatlamaya kendini adapte etmesi satıcılı yönlü olmaya devam ediyor. Altın da bu satıcılı piyasadan nasibini alarak, 1710 dolar/ons seviyesinden başladığı günde 1690 dolar/ons seviyesine kadar çekildi. Piyasaların toparlanmak için dikkatle beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in konuşmasından da umut verici bir açıklama çıkmazken, piyasaların toparlanmak için Fed toplantısını beklemek durumunda kalabileceği fiyatlaması başladı. Altın da bu gelişmeler doğrultusunda satıcılı seyrini sürdürürken, günü 1697 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.8 kaybı hanesine yazmış oldu.

                "Gümüş de benzer şekilde satıcılı bir günü geride bırakırken, kayıplarıyla altının önüne geçtiği bir günü yaşadı. 25.35 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 2.8 kaybı hanesine yazmış oldu. Altın gümüş rasyosu ise dünkü seansta 67 seviyesinin üzerine çıkarak son üç haftanın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Rasyonun yukarı doğru hareket ediyor olması gümüşün aleyhine işlemeye devam ediyor.

                "Platin ise yüzde 3.1 değer kaybettiği günde, seansın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Platin, 1120 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesinde yeni bir dip kaydetmiş oldu. Seansı ise 1130 dolar/onstan kapatan platin, yıl başından bu yana artıda kalmayı başaran tek kıymetli maden olarak öne çıkmaya devam ediyor.

                "Paladyum, günün satış dalgasından en az etkilenen kıymetli maden olarak öne çıkarken 2340 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.6 kayıp yaşamış oldu.

                "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri hacim açısından ortalama bir gün geride kalırken, altın işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 3.00-4.00 dolar/onsla gerçekleşmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da toplamda 2,406 kg altın, 193 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
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                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Kafaları karıştırıyor bir yükseldi bir çöktü!
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