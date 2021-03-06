Altın fiyatlarında gün içinde yaşanan ani değişimler yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda da 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları çok araştırılıyor. Dün altın piyasasında, en düşük 409 bin lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 409 bin liradan tamamladı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,74 kayıpla 411,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,73 azalışla 2.729,00 liraya geriledi. Geçen hafta 678,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya düştü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|409,00
|409,20
|411,00
|411,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.695,00
|2.716,00
|2.708,00
|2.729,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|373,00
|377,00
|374,80
|378,80
|Lira(Tam) Ziynet
|2.634,00
|2.654,00
|2.647,00
|2.667,00
|Yarım Ziynet
|1.317,00
|1.327,00
|1.324,00
|1.334,00
|Çeyrek Ziynet
|659,00
|664,00
|662,00
|667,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 artışla 411,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.729,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 411,20 liradan işlem gördü.