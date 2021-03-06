SON DAKİKA: Bakan duyurdu: Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Mart ayı burs ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmaya başladık.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 6, 2021
Sağlıklı günlerde harcayın.
SAĞLIKLI GÜNLERDE HARCAYIN
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mart ayı burs ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmaya
başladık. Sağlıklı günlerde harcayın." ifadelerine yer verdi.