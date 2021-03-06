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    • 06.03.2021 10:07
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    • 06.03.2021 10:14
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    SON DAKİKA: Bakan duyurdu: Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

    AA
    Bakan duyurdu: Ödemeler başladı!

    Gençlik ve Spor Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.




    SAĞLIKLI GÜNLERDE HARCAYIN
    Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mart ayı burs ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmaya
    başladık. Sağlıklı günlerde harcayın."     ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakan duyurdu: Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
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