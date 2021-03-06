Evi kirada olana 6.600 TL'lik destek: Birden çok kirada evi olanlar vergi öder mi?

Türkiye'de yaklaşık 30 milyon konut bulunuyor. 3 milyona yakın konut kirada bulunuyor.
Ev sahipleri kira gelirlerini beyan ederek vergi ödüyor.
31 Mart'a kadar internetten beyanname verilmesi gerekiyor.
Türkiye'de yaklaşık 30 milyon konut bulunuyor. 3 milyona yakın konut kirada bulunuyor.
Ev sahipleri kira gelirlerini beyan ederek vergi ödüyor.
31 Mart'a kadar internetten beyanname verilmesi gerekiyor.
KİMLER VERECEK?
2020 yılı içerisinde kira geliri elde edenlerin aldıkları miktar 6 bin 600 liranın üzerinde ise beyanname vermek zorundalar.
İSTİSNA HERKESE GEÇERLİ Mİ?
2020 yılı içinde elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazançlar toplamı 180 bin lirayı geçerse bu mükellefler kira gelirindeki 6 bin 600 liralık istisnadan yararlanamıyor.
BİRDEN ÇOK EV VARSA?
6 bin 600 liralık istisna sadece tek bir mesken için uygulanıyor.
Birkaç evi olup kira geliri elde edenler bunlardan sadece birinden 6 bin 600 liralık istisnayı düşebilecek.
BEDELSİZ KİRALAYANLAR NE OLACAK?
Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, 'emsal kira bedeli' esas alınır.
Emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5'idir.
Örnek: Bay C, emlak vergisi değeri 100.000 TL olan dairesini arkadaşına bedelsiz olarak kiralamıştır.
Emsal kira bedeli: 100.000 x % 5= 5.000 TL olacaktır.
BEYANNAME NASIL VERİLECEK?
İki türlü beyanname var. Götürü usulünde mesken kira gelirinden 6 bin 600 liralık istisna düşüldükten sonra, yüzde 15 oranında indirim uygulanır. Gerçek gider yönteminde ise evle ilgili giderler ve kira ödemeleri de vergiden düşülür.