Evi kirada olana 6.600 TL'lik destek: Birden çok kirada evi olanlar vergi öder mi?



İki türlü beyanname var. Götürü usulünde mesken kira gelirinden 6 bin 600 liralık istisna düşüldükten sonra, yüzde 15 oranında indirim uygulanır. Gerçek gider yönteminde ise evle ilgili giderler ve kira ödemeleri de vergiden düşülür.