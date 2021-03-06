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    ’dan hamlesi

    Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan , 'da 'nin şehrinde, 'nin inşaatına başladı. Ulaşım açısından oldukça zor bir bölgede yer alan Mirny şehri için hayati önem taşıyan Mirny Uçak Terminali, 3 kilometre uzunluğa sahip kalkış pistleri, 2.86 metre yapay pisti ve farklı sınıf uçaklar için 18 araçlık park yeri apronuyla bölgede önemli bir boşluğu dolduracak

    ANT Yapı’dan Rusya hamlesi
    Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı, 'da Yakutistan Bölgesi'nin şehrinde, 'nin inşaatına başladı. Ulaşım açısından oldukça zor bir bölgede yer alan Mirny şehri için hayati önem taşıyan Mirny Uçak Terminali, 3 kilometre uzunluğa sahip kalkış pistleri, 2.86 metre yapay pisti ve farklı sınıf uçaklar için 18 araçlık park yeri apronuyla bölgede önemli bir boşluğu dolduracak. Mirny Uçak Terminali projesinin Rusya'da gerçekleştirdikleri üçüncü havalimanı projesi olduğunu belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, "2023'te teslim etmeyi hedeflediğimiz Mirny Uçak Terminali projemiz ayrıca Rusya'daki ilk devlet sözleşmemiz olma özelliğini de taşıyor" dedi.
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