Ziraat ve Halkbank’tan üretime büyük destek

Ziraat Bankası ve Halkbank'ın Keskinoğlu nezdindeki hisselerinin yüzde 20'lik payı Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.'ye devredildi. Keskinoğlu, 2018'de konkordato ilan etmişti. Eylül 2020'de Keskinoğlu hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir alınarak süreç başlatıldı.

Devir sürecinde Ziraat Bankası ve Halkbank liderliğinde yapılan finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları neticesinde firmanın bankalara olan borçları ödendi, kamu borçları yapılandırıldı, piyasa ödemeleri yapıldı. Finansal olarak rehabilite edilen şirketin üretime esas varlığı yapılan yatırımlarla artırıldı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Kamu bankalarının finans gücü ve bilgi birikimi ile sektörün tecrübeli şirketleri bir araya geldi" dedi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da "Bu, Keskinoğlu'nun yeniden hak ettiği yere gelmesi için eşsiz bir fırsat" dedi.