A101 BİM ŞOK Migros kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri değişti mi?

A101 BİM ŞOK Migros kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marketlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Marketlerin açılış ve kapanış saatleri hakkında sorgulama yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında marketlerin gündüz açılış ve akşam kapanış saatleri hakkında araştırma yapılıyor.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
BİM
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101
A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.