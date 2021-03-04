Din görevlisi, polis, öğretmen, hemşirelerin 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyesi; memurların aylık ücretinin hesaplanmasında uygulanan bir yöntem. Göstergenin 3600'e çıkarılması yönünde talepler devam ediyor. Ayrıca düzenlemenin polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri kapsaması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde;