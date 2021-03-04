Din görevlisi, polis, öğretmen, hemşirelerin 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyesi; memurların aylık ücretinin hesaplanmasında uygulanan bir yöntem. Göstergenin 3600'e çıkarılması yönünde talepler devam ediyor. Ayrıca düzenlemenin polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri kapsaması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.
3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde;
BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin yakın bir zamanda açıklama yaptı. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek gösterge ile ilgili, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.