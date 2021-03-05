Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, "Kripto para teknolojisi daha da yaygınlaştıkça, halkın bu alanda daha iyi yatırım yapmasına olanak sağlayacak projeler geliştikçe ki çok fazla çalışma yapılıyor zamanla daha iyi bir dengeye oturacaktır. İlginin yüksek olması çok önemli yeter ki bu bilgiyle desteklensin" diye konuştu.

"KRİPTO PARA BİRİMİ KURAN MERKEZ BANKALARININ SAYISI YÜZDE 80'E ULAŞTI"

Ülkelerdeki merkez bankaları kripto para üzerine çalıştığını söyleyen Erdamar, Hatta özel olarak birim kurmuş, merkez bankalarının sayısı yüzde 80lere ulaştı, bu ciddi bir oran. Kripto para sektörü halka mal oldu, kimsenin tekelinde değil. Bu vaadi yerine getirmenin en önemli koşulu doğru anlaşılmaktır. Ancak o şekilde halk tarafından sahiplenilir ifadelerini kullandı.