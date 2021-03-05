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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 11:46
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    • 05.03.2021 11:52
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    z anında 15.000 TL internet üzerinden şartsız! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz

    z, anında 15 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar birçok vatandaşın acil nakit ihtiyacını anında karşılayabilmek için bankaların kredi kampanyalarını araştırmakta. Bankalar bu dönemde müşterilerine destek olabilmek için online kanallardan kredi fırsatları sunmaktadır. 60 aya varan vade fırsatıyla 15 bin TL'ye kadar kredi sunulmaktadır. Fakat hiçbir banka, düzenli bir i olmayan ve maaş bordrosu gösteremeyen kişilere kredi vermez. Sigortasız çalışan kişilere, ev hanımlarına ve öğrencilere kredi veren bankalar sınırlıdır.

    takvim.com.tr
    Gelir belgesiz anında 15.000 TL internet üzerinden şartsız!

    Gelir belgesiz, anında 15 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar birçok vatandaşın acil nakit ihtiyacını anında karşılayabilmek için bankaların kredi kampanyalarını araştırmakta. İnsanlar, gelir belgesiz, bordrosuz, kefilsiz ve bankaya gitmeden kredi çekip çekemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, gerçekten gelir belgesiz, bordrosuz, kefilsiz ve üstelik bankaya gitmeden kredi veren bankalar var mı?


    Gelir belgesi olmaksızın kredi veren bankalar

    Gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar kredi notu yüksek olan kişilere kredi vermektedir.

    Kredi geçmişi temiz olanlar 15 bin TL'ye kadar kredi çekebilir.

    Çalışmayanlara kredi veren bankalar kişilerde hangi şartları arıyor?

    Çalışmayanlara kredi veren bankalar öncelikle, kişinin borçlarını ödeyebileceğine dair belgeler ister. Bunun dışında ev ya da araba gibi ipotek edilebilecek taşınır veya taşınmaz değerli eşyaların olup olmamasına dikkat edilir. Bu isteklere ek olarak şunlar eklenebilir:

        -Çalışmayan kişilerin kredi notlarının yüksek olması,

        -Daha önce kredi çekmemiş olması,

        -Başvuran kişinin kara listeye düşmemiş olması,

        -Başvuran kişinin sicilinde haciz durumunun olmaması,

        -Kişinin borçlu olmaması,

        -Kişinin ödemelerini yapabileceğini kanıtlaması gerekmektedir.

        Eğer kredi başvurusunda bulunacak kişi çalışıyorsa kefil talep edilmemektedir. Fakat kişi hem çalışmıyor hem de gelir belgesi gözükmüyorsa borcunu ödeyebileceğinin ispatı olarak ev ya da araç gibi değerli eşyalarını ipotek altında göstermesi istenir.

        Kredi notu düşük olanlara kredi veren bankalar hangileridir?

        Kefilsiz ve gelir belgesi olmaksızın kredi veren bankalar kişilerin kredi notuna bakmaktadır. Kredi notu düşük olan vatandaşların kefilsiz şekilde kredi çekmesi olanaksızdır. Sigortası olmayan bireylerin kredi çekebilmesi için banka ile anlaşmalı olması şartı aranır.

        Sigortası olmayanlara kredi vermek için aranan koşullar nelerdir?

        Ev kadınları, öğrenciler ya da sigortasız şekilde çalışan bireyler kefil veya değerli eşyalarını ipotekli göstererek kredi çekebilirler. Fakat krediler, sigortası olmayan kişilere en üst limit 5 bin TL ile sınırlandırılmıştır. Sigortası bulunmayanlarda kredi çekmek için aranan şartlar:

        -Daha önce kredi çekilmemiş olması,

        -Kişinin kredi notunun yüksek olması,

        -Kara listeye düşmemiş olmak gerekmektedir.

        Kefil istemeden kredi veren bankalar herhangi bir geliri olan kişilere öncelik tanımaktadır. Kredi başvurusu yapılırken vatandaşların ev ya da araçlarını ipotekli göstermesi istenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Gelir belgesiz anında 15.000 TL internet üzerinden şartsız! Bankaya gitmeden kredi alabilirsiniz
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