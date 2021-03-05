Sigortası olmayanlara kredi vermek için aranan koşullar nelerdir?

Ev kadınları, öğrenciler ya da sigortasız şekilde çalışan bireyler kefil veya değerli eşyalarını ipotekli göstererek kredi çekebilirler. Fakat krediler, sigortası olmayan kişilere en üst limit 5 bin TL ile sınırlandırılmıştır. Sigortası bulunmayanlarda kredi çekmek için aranan şartlar:

-Daha önce kredi çekilmemiş olması,

-Kişinin kredi notunun yüksek olması,

-Kara listeye düşmemiş olmak gerekmektedir.

Kefil istemeden kredi veren bankalar herhangi bir geliri olan kişilere öncelik tanımaktadır. Kredi başvurusu yapılırken vatandaşların ev ya da araçlarını ipotekli göstermesi istenmektedir.