Gelir belgesiz, anında 15 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar birçok vatandaşın acil nakit ihtiyacını anında karşılayabilmek için bankaların kredi kampanyalarını araştırmakta. İnsanlar, gelir belgesiz, bordrosuz, kefilsiz ve bankaya gitmeden kredi çekip çekemeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, gerçekten gelir belgesiz, bordrosuz, kefilsiz ve üstelik bankaya gitmeden kredi veren bankalar var mı?
Gelir belgesi olmaksızın kredi veren bankalar
Gelir belgesi olmadan kredi veren bankalar kredi notu yüksek olan kişilere kredi vermektedir.
Kredi geçmişi temiz olanlar 15 bin TL'ye kadar kredi çekebilir.
Çalışmayanlara kredi veren bankalar kişilerde hangi şartları arıyor?
Çalışmayanlara kredi veren bankalar öncelikle, kişinin borçlarını ödeyebileceğine dair belgeler ister. Bunun dışında ev ya da araba gibi ipotek edilebilecek taşınır veya taşınmaz değerli eşyaların olup olmamasına dikkat edilir. Bu isteklere ek olarak şunlar eklenebilir: