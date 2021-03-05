Gençler için yeni bir iş müjdesi! Yeni bir meslek geliyor: Günde 360 dakika yürüyene yüzlerce TL ödeme yapılıyor İstanbul sokaklarında yepyeni bir meslek doğdu. İki çocukluk arkadaşı yaptığı girişimle, yürüyen reklam panolarını gençlere giydirerek markaların tanıtımını yapmaya başladı. Tanıtım yapan gençler günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyor. Markaların istediği görüntü ve resim panolarda yayınlanıyor. Markalarla yapılan iş birliği kapsamında gençler, belirlenen cadde ve sokaklarda, panoları sırtlarına alıp yürüyecek. Ekranların içerisinde markaların reklamları dönecek. Taşıyıcılara günlük, 250 ile 300 lira arası ödeme yapıyoruz" dedi.
"TAŞIYICILAR GÜNLÜK 300 LİRA KAZANIYOR
"Pandemiyle dijitalleşmenin artığını ve birçok markanın reklam vermek için sosyal medyaya yöneldiğini söyleyen Eyüp Uyanık, "Yürüyen reklam mecraları ile marka ve insan etkileşimini hayata geçirdik. Markaların istediği görüntü ve resim panolarda yayınlanıyor. Markalarla yapılan iş birliği kapsamında gençler, belirlenen cadde ve sokaklarda, panoları sırtlarına alıp yürüyecek. Ekranların içerisinde markaların reklamları dönecek. Taşıyıcılara günlük, 250 ile 300 lira arası ödeme yapıyoruz" dedi.
"GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK KİRALANIYOR"
Cihazı 1 yılda geliştirdiklerini anlatan Uyanık, "Belirlenen cadde veya sokaklarda yaklaşık 5 saat yürüyerek markaların tanıtımı yapılacak. Markalar için özel renklerde de üretebiliyoruz. Açılışlar, organizasyonlar, lansmanlar aslında insan etkileşiminin olduğu her alanda olabiliriz. Markalara güvenli data da sağlıyoruz. Günlük, haftalık ve aylık kiralama modellerimiz var" ifadelerini kullandı.