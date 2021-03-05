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    • 05.03.2021 12:37
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    Gençler için yeni bir iş müjdesi! Yeni bir meslek geliyor: Günde 360 dakika yürüyene yüzlerce TL ödeme yapılıyor

    Gençler için yeni bir iş müjdesi! Yeni bir meslek geliyor: Çocukluk dostu Eyüp Cingöz ve Selami Pak, reklam verenlerin ve markaların dijital kampanyalarında yararlılığı artırmak ve insan ile marka etkileşimini sağlamak için yürüyen reklam mecralarını yaşama geçirdi. 1 yıldır üzerinde çalışan projedeki panolar ile markalar mahsullerinin tanıtımını sokak sokak dolaştırarak yaptırabiliyor. Şu anda yalnızca İstanbul'da olan reklam mecralarını evvel tüm Türkiye'ye sonra da dünyaya taşımayı amaçlıyorlar. "Pandemiyle dijitalleşmenin artığını ve birçok markanın reklam vermek için sosyal medyaya yöneldiğini söyleyen Eyüp Uyanık, "Yürüyen reklam mecraları ile marka ve insan etkileşimini hayata geçirdik'' şeklinde konuştu.

    DHA
    Günde 5 saat yürüyene 300 tl ödeme…

    Gençler için yeni bir iş müjdesi! Yeni bir meslek geliyor: Günde 360 dakika yürüyene yüzlerce TL ödeme yapılıyor İstanbul sokaklarında yepyeni bir meslek doğdu. İki çocukluk arkadaşı yaptığı girişimle, yürüyen reklam panolarını gençlere giydirerek markaların tanıtımını yapmaya başladı. Tanıtım yapan gençler günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyor. Markaların istediği görüntü ve resim panolarda yayınlanıyor. Markalarla yapılan iş birliği kapsamında gençler, belirlenen cadde ve sokaklarda, panoları sırtlarına alıp yürüyecek. Ekranların içerisinde markaların reklamları dönecek. Taşıyıcılara günlük, 250 ile 300 lira arası ödeme yapıyoruz" dedi.

    "TAŞIYICILAR GÜNLÜK 300 LİRA KAZANIYOR

    "Pandemiyle dijitalleşmenin artığını ve birçok markanın reklam vermek için sosyal medyaya yöneldiğini söyleyen Eyüp Uyanık, "Yürüyen reklam mecraları ile marka ve insan etkileşimini hayata geçirdik. Markaların istediği görüntü ve resim panolarda yayınlanıyor. Markalarla yapılan iş birliği kapsamında gençler, belirlenen cadde ve sokaklarda, panoları sırtlarına alıp yürüyecek. Ekranların içerisinde markaların reklamları dönecek. Taşıyıcılara günlük, 250 ile 300 lira arası ödeme yapıyoruz" dedi.

    "GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK KİRALANIYOR"

    Cihazı 1 yılda geliştirdiklerini anlatan Uyanık, "Belirlenen cadde veya sokaklarda yaklaşık 5 saat yürüyerek markaların tanıtımı yapılacak. Markalar için özel renklerde de üretebiliyoruz. Açılışlar, organizasyonlar, lansmanlar aslında insan etkileşiminin olduğu her alanda olabiliriz. Markalara güvenli data da sağlıyoruz. Günlük, haftalık ve aylık kiralama modellerimiz var" ifadelerini kullandı.

        "MARKALAR İÇİN CİDDİ GERİ DÖNÜŞLER OLUYOR"

        Sokakta insanların durup baktığını, ne olduğunu anlamaya çalıştığını aktaran Uyanık, "Artık dijital bir dünyaya geçiş yaptık. Türkiye'de yaygın değil ama bu modele ortam reklamcılığı adını veriyoruz. Panolarda markalar için özel kampanyalar tasarlanabiliyor. Markalar için ciddi geri dönüşler oluyor" dedi.

        "PİLİ 8 SAATE KADAR DAYANIYOR

        "Cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Selami Temiz ise "Ürün özel bir işletim sistemine sahip. Dış ortamdaki sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı, özel pil yapısı sayesinde 7-8 saat kullanıma uygundur. Bunu 10-12 saate de çıkartabiliyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımla cihazları uzaktan kontrol edebiliyoruz. Cihazın üzerine ekleyeceğimiz kamera sayesinde çantanın nerede olduğunu, taşıyıcının yürüyüp, yürümediğini, dış ortamdaki sese kadar, reklam veren kendisine gönderdiğimiz linkten ulaşabilecek. Ürünü farklı boyutlarda da geliştirmeyi düşünüyoruz, şu anda 6 kilo ağırlığında, ilk protatip 15 kiloydu. Çantalar hem yatay hem de dikey kullanılıyor" diye konuştu."DAHA ETKİLİ VE İŞLEVSEL"Temiz, "Sabit reklam panoları insanların dikkatini çekmiyor, önünden geçip gidiyorlar. Bu panolar ise insanlar önüne bakarak yürüdüğü için direk etkileşim sağlıyor. Daha etkili oluyor. Sabit büyük ekranlara göre maliyeti ise daha uygun ve işlevsel. İşin sosyal sorumluluk tarafı da var, taşıyıcılar para kazanıyor" ifadelerini kullandı.

        "DİJİTALLEŞME HAYATIN HER ALANINDA"

        İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğrt. Üyesi Özge Turhan da pandemiyle dijitalleşmenin hayatın her alanına girdiğini söyledi. Turhan, "Sektörde her dakika yeni bir marka oluşuyor. Yeni ürünler çıkıyor, bu da pazarlamanın tutundurma işlevinde zorlukları beraberinde getiriyor. Markalar sektörde tutunmak için bilinirliliğe büyük önem veriyor. Atipik istihdam tipiyle gençler dünyayı da gezebilir. Z kuşağına yönelik yapılan çalışmalarda gençlerin esnek çalışmak ve dünya gezmek istediklerini görüyoruz.

        Proje, Türkiye'de globalleşmek isteyen markalar için çığır açacaktır. Dünyanın herhangi bir ülkesinde sokaklarda Türk markalarının böyle reklamının yapılması, bilinirliklerini artıracaktır. Pazarlamayı hayatımızın her alanına taşımış olacaklar" dedi.80 yaşındaki Gufran Sezer de reklam panosunun ilgisini çektiğini, güzel bir proje olduğunu söyledi.

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            1 Sweatcoin ne kadar?

            1 SWC kazanmak için 1055 adıma ulaşmak yeterlidir. 1 Sweatcoin dolar olarak 0,05 dolara denk gelir. Doların değişmesi ile önek olarak 1 SWC karşılığında Türk parası olarak 0,36 TL para kazanılır.

            Kripto para hesaptan nasıl çekilir?

            Yurtdışı için paypal uygulaması ile hesap cüzdanlarda nakit para transferi olarak yapılmaktadır. Türkiye'de paypal uygulaması olmadığı için herhangi bir banka hesabına havale bölümünden iban numarası girilerek transfer yapılmaktadır.

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            Haberler Ekonomi Gençler için yeni bir iş müjdesi! Yeni bir meslek geliyor: Günde 360 dakika yürüyene yüzlerce TL ödeme yapılıyor
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