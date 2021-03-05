Gençler için yeni bir iş müjdesi! Yeni bir meslek geliyor: Günde 360 dakika yürüyene yüzlerce TL ödeme yapılıyor

"DİJİTALLEŞME HAYATIN HER ALANINDA"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğrt. Üyesi Özge Turhan da pandemiyle dijitalleşmenin hayatın her alanına girdiğini söyledi. Turhan, "Sektörde her dakika yeni bir marka oluşuyor. Yeni ürünler çıkıyor, bu da pazarlamanın tutundurma işlevinde zorlukları beraberinde getiriyor. Markalar sektörde tutunmak için bilinirliliğe büyük önem veriyor. Atipik istihdam tipiyle gençler dünyayı da gezebilir. Z kuşağına yönelik yapılan çalışmalarda gençlerin esnek çalışmak ve dünya gezmek istediklerini görüyoruz.

Proje, Türkiye'de globalleşmek isteyen markalar için çığır açacaktır. Dünyanın herhangi bir ülkesinde sokaklarda Türk markalarının böyle reklamının yapılması, bilinirliklerini artıracaktır. Pazarlamayı hayatımızın her alanına taşımış olacaklar" dedi.80 yaşındaki Gufran Sezer de reklam panosunun ilgisini çektiğini, güzel bir proje olduğunu söyledi.