Son dakika: Turizm hareketlenecek haftada 100 uçak inecek: Türkiye'ye girişte kritik tarih 15 Nisan

Türkiye'ye girişte zorunlu olan mart sonu bitmesi planlanan PCR testinin 26 Mayıs'a kadar uzatılmasının gündemde olduğunu aktaran operatörler, "Tatil maliyetlerini katlayan bu test ülkemize olan talebi de olumsuz etkiliyor. Biz sorunu aktardık. Test süresinin 26 Mayıs'tan 15 Nisan'a çekilmesi gündeme geldi. Bakanlarımız olumlu yaklaştı ancak son kararı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu verecek" dedi.