Son dakika: Turizm hareketlenecek haftada 100 uçak inecek: Türkiye'ye girişte kritik tarih 15 Nisan

Son dakika haberi... Turizm'de yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber hareketlilik arttı ve yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Tüm bu çalışmaların ışığında geçtiğimiz günlerde sürpriz bir buluşma gerçekleşti.
Türkiye'ye en çok turist getiren dört büyük Türk tur operatörü Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi.
Rusya ve BDT pazarlarında faaliyet gösteren Anex Tour, Pegas Touristik ve Coral Travel ile Avrupa'nın önde gelen Türk tur operatörü Corendon Hava Yolları'nın üst düzey yöneticileri yeni dönem için yol haritalarını bakanlarla paylaştı.