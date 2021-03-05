SON DAKİKA: Milyonlarca vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak: İhtiyaç sahiplerine konut müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı Türkiye'nin yeni dönem vizyonunu ortaya koydu. Daha çok adli ve idari işlemlerle ilgili konuları öne çıkarılan İnsan Hakları Eylem Planında vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak ve ekonomide pozitif yönlü değişimleri beraberinde getirecek özellikleri de bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI, BÜYÜK HEYECAN OLUŞTURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısına katıldı. İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, "9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır" dedi.
ABONELİKTEN TOPLU KONUTA BİRÇOK BAŞLIK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, abonelik sözleşmelerinde güvence bedelinden toplu konut projelerine, gıda güvenliğinden imar planı izleme sistemine kadar birçok başlıkta doğduran milyonlarca vatandaşın cebine yansıyacak düzenlemeler de içeriyor.
ABONELİK ÜCRETLERİNE DÜZENLEME
Su, elektrik, doğalgaz abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedeli, hizmet türüne göre öngörülebilir birim miktarı üzerinden belirlenecek, alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak.