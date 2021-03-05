SON DAKİKA: Milyonlarca vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak: İhtiyaç sahiplerine konut müjdesi





HERKESİN KONUT EDİNMESİNİN ÖNÜ AÇILACAK

Gençler de dâhil tüm ihtiyaç sahiplerinin konut edinmesinin önü açılacak.



KAMULAŞTIRMA BEDELİNE ENFLASYON DEĞİŞİMİ YANSIYACAK

Geciken kamulaştırma bedeline enflasyondaki değişim yansıtılacak.



YERSİZ ÖDEME TAHSİLAT İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAK

Sabah'ın haberine göre, kamu kurumları tarafından yersiz ödeme nedeniyle gerçekleştirilen tahsilât işlemleri öngörülebilir hale getirilecek.



TOPLU KONUTTA GAZA BASILACAK

Toplu konut projelerinin geliştirilmesi sürdürülecek. Gençler de dâhil olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin konut edinme hakkına yönelik tedbirler etkili bir şekilde alınmaya devam edilecek.