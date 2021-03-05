Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mart kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mart kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak soruları merak edilen konulardan birisi oldu. İş hayatında yer alan binlerce çalışan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanıyor. Bu ödeme türünü alanlar her yeni ayda ödeneklerin yatıp yatmadığını kontrol ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte KÇÖ ne zaman yatacak sorusunun yanıtı!