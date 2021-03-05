Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mart kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mart kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak soruları merak edilen konulardan birisi oldu. İş hayatında yer alan binlerce çalışan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanıyor. Bu ödeme türünü alanlar her yeni ayda ödeneklerin yatıp yatmadığını kontrol ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte KÇÖ ne zaman yatacak sorusunun yanıtı!
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.
Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi
İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.