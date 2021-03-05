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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 07:43
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    • 05.03.2021 07:43
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    ödeneği yattı mı? 2021 Mart ?

    2021 Mart ayında ödeneğinin yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. yattı mı sorusuna bu ödemeyi alanlar yanıt arıyor. Pandemi döneminde işlçileri mağdur etmemek adına birçok kişi kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmıştı. Kısa çalışma ödenekleri her ay devlet tarafından ödeniyor ve vatandaşlar bu paraları banka hesaplarından çekebiliyor. Peki, 2021 Mart ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mart kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak?

    Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mart kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak soruları merak edilen konulardan birisi oldu. İş hayatında yer alan binlerce çalışan kısa çalışma ödeneklerinden faydalanıyor. Bu ödeme türünü alanlar her yeni ayda ödeneklerin yatıp yatmadığını kontrol ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte KÇÖ ne zaman yatacak sorusunun yanıtı!

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

    Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

    İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

        Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

        Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

        Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

        İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

        Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır
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        Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mart kısa çalışma ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak?
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