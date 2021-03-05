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    • 05.03.2021 14:00
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    açıklandı mı? 4727 konut kura sonuçları isim listesi!

    vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığ'da geçen yıl meydana gelen deprem sonrasında etkilenen depremzedelere yönelik inşa edilen konutların hak sahipleri belli oluyor. AFAD tarafından Elazığ Merkez Mahallelerinden hak sahibi olan afetzede vatandaşlarımız için yapımı kısa sürede tamamlanan 4.727 konutun kura çekimi tamamlandı. Peki nasıl öğrenilir?

    takvim.com.tr
    Elazığ AFAD kura sonuçları açıklandı mı? Elazığ AFAD TOKİ 4727 konut kura sonuçları isim listesi!

    Elazığ AFAD kura sonuçları açıklandı mı? Elazığ AFAD kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafında merak ediliyor. Elazığ'da deprem sonrası inşa edilen 4727 konutun hak sahipleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oluyor. Peki, Elazığ AFAD kura sonuçları nasıl öğrenilir?

    ELAZIĞ AFAD KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Elazığ'da 24.01.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası AFAD tarafından Elazığ Merkez Mahallelerinden hak sahibi olan afetzede vatandaşlarımız için yapımı kısa sürede tamamlanan 4.727 konutun kura çekimi 05.03.2021 Cuma günü Saat 08.30 da Noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

    Aşağıdaki bağlantıdan duyuru sayfasına gidebilir ve sonuçlarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

    ELAZIĞ AFAD KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

    Elazığ depremi 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana geldi. Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan merkez üssü Elâzığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar sürdü.

    NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

    Deprem; Adıyaman, Adana, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli gibi birçok il ve Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Suriye'de de hissedildi.

        ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

        Depremde Elâzığ, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da bazı binalar yıkıldı. Depremin kırsal bölgelere olan yakınlığı nedeni ile nihai hasarın tespitinin zaman alacağı belirtildi.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son açıklamasında 37'si Elâzığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Depremin ardından ilk açıklamaları yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına göre, 41 kişi öldü ve 1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralandı.
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        Haberler Ekonomi Elazığ AFAD kura sonuçları açıklandı mı? Elazığ AFAD TOKİ 4727 konut kura sonuçları isim listesi!
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