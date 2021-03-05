Elazığ AFAD kura sonuçları açıklandı mı? Elazığ AFAD TOKİ 4727 konut kura sonuçları isim listesi!

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

Elazığ depremi 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te meydana geldi. Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan merkez üssü Elâzığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar sürdü.

NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

Deprem; Adıyaman, Adana, Batman, Bingöl, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Tunceli gibi birçok il ve Irak, İran, İsrail, Lübnan ve Suriye'de de hissedildi.