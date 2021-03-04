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    • 04.03.2021 19:17
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    4 Mart'ı yükselişle kapattı! İşte son durum

    Son dakika haberi... 'da endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak 4 Mart'ı 1.538,04 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    AA
    Borsada son durum!

    Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazanarak günü 1.538,04 puandan noktaladı.

    25,9 MİLYAR İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Bankacılık endeksi yüzde 1,84 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,18 ile ulaştırma oldu.

        Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün akşam tekrar 1,50 sınırına yükselmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riskinin, küresel ölçekte risk iştahını olumsuz etkilemesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını belirtti.

        Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

        Analistler, yurt içinde hazine nakit dengesi yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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