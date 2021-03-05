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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 08:16
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    • 05.03.2021 08:16
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    Pandemi ödemeleri son dakika yatmaya başladı! Binlerce kişinin haberi yok! Hemen kontrol edin...

    2020 Mart ayından bu yana kadar yaşamımızı tesiri altına alan ından dolayı ya insanlar işini kaybetti ya ücretsiz izne çıktı ya da kısa çalışma dönemine geçtiler. Bu vaziyet karşısında insanlar yaşadıkları güçlükler yetmiyor gibi bir de parasal anlamda güçlükler ile yüz yüze kaldılar. Hükümet kanadından gelen destekler ile beraber kişiler en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye yardımlar gelmeye başladı. Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.

    takvim.com.tr
    Pandemi ödemeleri son dakika yatmaya başladı! Binlerce kişinin haberi yok!

    Mart ayında vatandaşlar hesaplarına yatan paradan haberi daha olmadı. Bu ay içerisinde yapılan ödemeler için beklenen açıklamalar sonunda geldi. Sizler de anında hesaplarınızı kontrol edebilir ve ödemeler gelmiş mi diye bakabilirsiniz. Her ne kadar özel ve devlet bankaları tarafından düşük faiz oranları ile kredi fırsatları gelse bile kara listede olanlar için bu fırsat da gelmedi. Bu yüzden aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından milyonlarca aileye 1000 TL değerinde pandemi destek ödemeleri verildi.Salgının ilk ortaya çıkmış olduğu anlardan bu yana kadar verilen destek ödemeleri için başvurular e devlet üzerinden yapıldı.Başvuru şartları belli oldu…

    Pandemi yardım başvuru şartları belli oldu.

    Bu şartlar;Daha önce pandemi destekleri almamak

    Hane içerisine giren gelir miktarının asgari ücretin üçte birinin altında olması

    SGK kapsamında ödeme almıyor emekli ya da malul aylığı almıyor olmak

    İşsizlik ya da kısa çalışma ödeneği almama şartları ile başvurular yapılabilecek.

    Başvurular kişilerin e devlet sitemlerine girerek anlık olarak başvurma hakları veriliyor.

    Başvuru için belirlenen günler ise;TC kimlik numarasının son hanesinde 0 yazan vatandaşlar pazartesi günü

    TC kimlik numarasının son hanesinde 2 yazan vatandaşlar salı günü

    TC kimlik numarasının son hanesinde 4 yazan vatandaşlar çarşamba günü

        TC kimlik numarasının son hanesinde 6 yazan vatandaşlar perşembe günü

        TC kimlik numarasının son hanesinde 8 yazan vatandaşlar cuma günü

        Hafta sonu günlerinde kendileri için belirlenen günleri kaçıran vatandaşlar uygun şartları yerine getiriyor ise anlık olarak giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

        Olumlu ya da olumsuz sonuç mu geldi diye sorgulamalar yine e devlet üzerinden yapılacak.

        Nasıl başvuru yapılır?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.

        1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

        İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

        Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.

        Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

        Başvuru sorgulama

        Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.
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        Haberler Ekonomi Pandemi ödemeleri son dakika yatmaya başladı! Binlerce kişinin haberi yok! Hemen kontrol edin...
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