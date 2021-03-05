Pandemi ödemeleri son dakika yatmaya başladı! Binlerce kişinin haberi yok! Hemen kontrol edin...

Mart ayında vatandaşlar hesaplarına yatan paradan haberi daha olmadı. Bu ay içerisinde yapılan ödemeler için beklenen açıklamalar sonunda geldi. Sizler de anında hesaplarınızı kontrol edebilir ve ödemeler gelmiş mi diye bakabilirsiniz. Her ne kadar özel ve devlet bankaları tarafından düşük faiz oranları ile kredi fırsatları gelse bile kara listede olanlar için bu fırsat da gelmedi. Bu yüzden aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından milyonlarca aileye 1000 TL değerinde pandemi destek ödemeleri verildi.Salgının ilk ortaya çıkmış olduğu anlardan bu yana kadar verilen destek ödemeleri için başvurular e devlet üzerinden yapıldı.Başvuru şartları belli oldu…