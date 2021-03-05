Pandemi ödemeleri son dakika yatmaya başladı! Binlerce kişinin haberi yok! Hemen kontrol edin...

Mart ayında vatandaşlar hesaplarına yatan paradan haberi daha olmadı. Bu ay içerisinde yapılan ödemeler için beklenen açıklamalar sonunda geldi. Sizler de anında hesaplarınızı kontrol edebilir ve ödemeler gelmiş mi diye bakabilirsiniz. Her ne kadar özel ve devlet bankaları tarafından düşük faiz oranları ile kredi fırsatları gelse bile kara listede olanlar için bu fırsat da gelmedi. Bu yüzden aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından milyonlarca aileye 1000 TL değerinde pandemi destek ödemeleri verildi.Salgının ilk ortaya çıkmış olduğu anlardan bu yana kadar verilen destek ödemeleri için başvurular e devlet üzerinden yapıldı.Başvuru şartları belli oldu…
Pandemi yardım başvuru şartları belli oldu.
Bu şartlar;Daha önce pandemi destekleri almamak
Hane içerisine giren gelir miktarının asgari ücretin üçte birinin altında olması
SGK kapsamında ödeme almıyor emekli ya da malul aylığı almıyor olmak
İşsizlik ya da kısa çalışma ödeneği almama şartları ile başvurular yapılabilecek.
Başvurular kişilerin e devlet sitemlerine girerek anlık olarak başvurma hakları veriliyor.
Başvuru için belirlenen günler ise;TC kimlik numarasının son hanesinde 0 yazan vatandaşlar pazartesi günü
TC kimlik numarasının son hanesinde 2 yazan vatandaşlar salı günü
TC kimlik numarasının son hanesinde 4 yazan vatandaşlar çarşamba günü