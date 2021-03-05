5 Mart altın fiyatları CANLI! Kapalıçarşı gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? Altında kritik eşik!

Kapalıçarşı gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları arama motorlarında takip edilen konuların başında geliyor. 5 Mart altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Haftanın son işlem günü olan 5 Mart'a altın fiyatları aşağı yönlü hareketle başladı. Gram altın güne 409 lira alış 411 lira satış fiyatları ile başladı. İşte canlı takip edebileceğiniz gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları!
5 MART ALTIN FİYATLARI!
Saat 08:00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde görülüyor:
GRAM ALTIN FİYATI
408,81
411,18
%-0,36
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
408,42
408,50
%-0,46
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.693,45
1.693,91
%-0,30
ÇEYREK ALTIN FİYATI
654,16
668,63
%-0,46