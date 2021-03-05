Mazot gübre desteği yattı mı? 2021 çiftçi mazot gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği yattı mı? 2021 mazot gübre desteği hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, gübre desteklemelerinin %100 artışına ilişkin kararın 5 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde gerçekleşti:
"Böylece, hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tiritikale) dekara 8 TL olan gübre desteği 16 TL'ye, diğer ürünlerde dekara 4 TL olan gübre desteği 8 TL'ye yükseltildi. Ayrıca organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 TL olan destekleme ödemesi de dekara 20 TL olarak belirlendi. Destek artış kararı 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındı ve Tarım ve Orman İl/ İlçe Müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. "
GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.