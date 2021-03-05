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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 08:06
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    • 05.03.2021 08:06
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    Bu ay bankalardan müjde! Hiç bir masraf yok dosya parası yok! Başvurup anında 75 bin TL kredi hesabınıza yatacak!

    Bir hayli banka yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için 36 ay vade ile 75 bin TL ye varan kredi fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Her bankada değişik faiz oranları ve vade rakamları uygulanabiliyor. Bankalardan bin TL ile 75 bin TL arasında kredi alacak şahıslara 36 ay vade ile anlık nakit gereksinimlerini giderebilmeleri için takviyeler sunulmaya devam ediyor. yüzde 1,64 faiz oranı güncellemesini yaparken enpara.com da yüzde 1,65 olarak faiz güncellemesinden bulundu. Bu iki banka yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için uygun faiz oranları ile destek sunmaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Başvurup anında 75 bin TL kredi hesabınıza yatacak!

    Birçok banka yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için 36 ay vade ile 75 bin TL ye varan kredi fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Yüzlerce insanın anlık nakit ihtiyacı yaşarken bir de bu zorlu günlerde ekonomik anlamda darlık çekmesine engel olmak için kredi fırsatları gelmeye devam ediyor. Korona virüs salgını ile beraber ülkemizde ekonomik anlamda meydana gelen etkiler ilk başta esnaflar ve peşine vatandaşların zorlu günlerden geçmelerine neden oldu. Beslenme ihtiyaçlarını kapatma isteyen kişiler ise bu zorlu anlarda kredi ya da kredi kartı ile anlık olarak rahatlamayı tercih ettiler. Bu süreçlerde kişilere bankalar tarafından sunulan bin TL ile 100 bin TL arasındaki krediler için 36 ay vadeli olarak ihtiyaç destek kredileri sunulması tercih edildi.


    Bankalardan kredi fırsatları…

    Enpara.com ihtiyaç kredisi…

    Finans bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için bin ile 75 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Kişilerin bu anlarda gelir belgesi ya da ipotek vermesine gerek kalmadan maliyet oranı düşük olarak kredi alabilecekler.

    Garanti bankası ihtiyaç kredisi…

    Garanti bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için 15 bin ile 100 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Eğer bankadan vatandaşlar 15 bin TL kredi çekerse uygulanacak faiz oranı yüzde 2,02 olurken 25 bin TL kredi çekecekler için de yüzde 1,93 olarak belirleniyor. 50 bin TL kredi çekenler için uygulanan faiz oranı yüzde 1,64 olurken aylık ödemesi 1952 TL olarak bildirildi. 100 bin TL kredi almak isteyen kişiler için aylık yüzde 1,49 faiz oranı uygulaması ile beraber taksit ödemesi 3790 olarak açıklandı.

        Akbank ihtiyaç kredisi…

        Ak bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için 15 bin ile 50 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Eğer bankadan vatandaşlar 10 bin TL kredi çekerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1,9 olurken aylık ödemesi 410 TL, 25 bin TL kredi çekecekler için de yüzde 1,74 olarak belirleniyor. 50 bin TL kredi çekenler için uygulanan faiz oranı yüzde 1,56 olurken aylık ödemesi 1921 TL olarak bildirildi.

        Ziraat bankası ihtiyaç kredisi…

        Ziraat bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için 15 bin ile 100 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Eğer bankadan vatandaşlar 15 bin TL kredi çekerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1,65 olurken aylık ödemesi de 585 TL olarak açıklandı.İş bankası ihtiyaç kredisi…İş bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için bin ile 75 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Eğer bankadan vatandaşlar 75 bin TL kredi çekerse uygulanacak faiz oranı ile beraber aylık ödemesi 2849 olarak açıklandı. Bankaya toplam yapılacak olan ödeme miktarı ise 102 bin 557 TL olarak bildirildi.

        İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İhtiyaç kredisi, günümüz teknolojik imkanları da değerlendirilerek birçok farklı şekilde yapılabilir. Başvurularınızı çok daha yakından analiz etmek istiyoruz. Her biri ile alakalı olarak da detayları sunalım.

        BANKADAN KREDİ BAŞVURUSU

        Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.

            İNTERNET BANKACILIĞI İLE KREDİ BAŞVURUSU

            İnternet bankacılığı, günümüzde sunulan en iyi imkanlardan birisi olarak dikkatleri çeker. Hangi bankadan almak istiyorsanız o bankanın internet bankacılığı hesabınıza giriş yapıp başvuru yapabilirsiniz. Online kredi imkanı sunan bir banka ise anında sonucunuzu alabilirsiniz. Kimi zaman bu süreç 2 iş günü sürebilir.

            MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI İLE KREDİ BAŞVURUSU

            İnternet bankacılığı kadar kullanışlı seçeneklerden bir diğeri de mobil bankacılık uygulamaları ile kredi başvurusudur. Kredi notunuz yüksek ise anında krediniz onaylanır ve online olarak hesabınıza alabilirsiniz. Sonuçlanma süreci bu noktada 2 iş günü sürebilmektedir.
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            Haberler Ekonomi Bu ay bankalardan müjde! Hiç bir masraf yok dosya parası yok! Başvurup anında 75 bin TL kredi hesabınıza yatacak!
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