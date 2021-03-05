Bu ay bankalardan müjde! Hiç bir masraf yok dosya parası yok! Başvurup anında 75 bin TL kredi hesabınıza yatacak!

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç kredisi, günümüz teknolojik imkanları da değerlendirilerek birçok farklı şekilde yapılabilir. Başvurularınızı çok daha yakından analiz etmek istiyoruz. Her biri ile alakalı olarak da detayları sunalım.

BANKADAN KREDİ BAŞVURUSU

Bizzat bankaya giderek ilgili müşteri temsilcisi ile iletişime geçip anında başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru akabinde şartların uygun görülmesi takdirde kimi zaman hemen krediniz sonuçlanır. Kimi zaman ise 2 iş günü içerisinde başvuru sonuçlanır.