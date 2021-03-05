Bu ay bankalardan müjde! Hiç bir masraf yok dosya parası yok! Başvurup anında 75 bin TL kredi hesabınıza yatacak!

Birçok banka yaşanan bu zorlu günlerde vatandaşlar için 36 ay vade ile 75 bin TL ye varan kredi fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Yüzlerce insanın anlık nakit ihtiyacı yaşarken bir de bu zorlu günlerde ekonomik anlamda darlık çekmesine engel olmak için kredi fırsatları gelmeye devam ediyor. Korona virüs salgını ile beraber ülkemizde ekonomik anlamda meydana gelen etkiler ilk başta esnaflar ve peşine vatandaşların zorlu günlerden geçmelerine neden oldu. Beslenme ihtiyaçlarını kapatma isteyen kişiler ise bu zorlu anlarda kredi ya da kredi kartı ile anlık olarak rahatlamayı tercih ettiler. Bu süreçlerde kişilere bankalar tarafından sunulan bin TL ile 100 bin TL arasındaki krediler için 36 ay vadeli olarak ihtiyaç destek kredileri sunulması tercih edildi.
Bankalardan kredi fırsatları…
Enpara.com ihtiyaç kredisi…
Finans bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için bin ile 75 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Kişilerin bu anlarda gelir belgesi ya da ipotek vermesine gerek kalmadan maliyet oranı düşük olarak kredi alabilecekler.
Garanti bankası ihtiyaç kredisi…
Garanti bankası 36 ay vade ile bu zorlu günlerde vatandaşlar için 15 bin ile 100 bin TL kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Eğer bankadan vatandaşlar 15 bin TL kredi çekerse uygulanacak faiz oranı yüzde 2,02 olurken 25 bin TL kredi çekecekler için de yüzde 1,93 olarak belirleniyor. 50 bin TL kredi çekenler için uygulanan faiz oranı yüzde 1,64 olurken aylık ödemesi 1952 TL olarak bildirildi. 100 bin TL kredi almak isteyen kişiler için aylık yüzde 1,49 faiz oranı uygulaması ile beraber taksit ödemesi 3790 olarak açıklandı.