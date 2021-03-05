TOGG'UN FİYATI NE KADAR, DÜŞTÜ MÜ?

Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ardından araba fiyatları ne kadar oldu araştırılıyor. Özellikle yerli otomobil TOGG'un fiyatı düştü mü araştırılıyor. ÖTV zammına dahil olmayan alt segmentlerde olan bazı otomobillerin fiyatlarına ise indirim geldi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? ÖTV zammı kararıyla birlikte sosyal medyada vatandaşlar yerli otomobil fiyatlarının ne olacağını tartışıyordu. TOFF'un fiyatı da konuşulunca, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi açıklama yapmak zorunda kaldı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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