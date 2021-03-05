Türkiye, sanayi ve üretim alanında büyük gelişmelere adım atarken, ilk yerli araba özelliğini taşıyan TOGG hakkında bilgiler de araştırılıyor. 2019 yılında gerçekleşen lansman sonrasında seri üretim için hazırlıklara başlanan TOGG, fabrika kurulum sürecinin tamamlanmasının ardından üretim aşamasına geçiş yapacak. TOGG'un piyasaya çıkış tarihi ile birlikte fiyatı da sıklıkla araştırılıyor. Başkan Erdoğan herkesin ulaşabileceği bir fiyat belirlenmesi talebinde bulunmuştu. Peki yerli otomobil TOGG ne durumda, ne zaman satılacak? TOGG fiyatı ve özellikleri...
YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
ÖTV zammı ve artan sıfır araç fiyatlarından dolayı vatandaşlar sabırsızlıkla yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak araştırıyor. Yerli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikanın inşaatının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. TOGG ne zaman satışa çıkacak merak eden vatandaşlar bir an önce yerli otomobili satın almak için araştırma yapıyor. Gemlik'te bulunan fabrika inşaatının bitmesinin ardınfan TOGG yerli otomobil üretimi başlayacak ve 2022 tarihinde ilk seri tamamlanacak. İlk seri üretimin bitmesinin ardından yerli otomobil TOGG yollarda olacak.
TOGG HANGİ MODELLERDE ÜRETİLECEK?
İlk etapta SUV üretiminin yapılacağı yerli otomobil fabrikasında daha sonra sedan otomobil üretimine de başlanacak. TOGG sedan üretilecek mi araştırması yapan vatandaşların beklentileri 2022 yılından sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Peki TOGG hatchback üretecek mi, TOGG mini one üretecek mi? Açıklanan bilgiler arasında yerli otomobil TOGG'un üretim planında sadece SUV ve Sedan modelleri yer alıyor.