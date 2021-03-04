Türk kadını dev şirketlerin zirvesine yerleşti! Milyar dolarlık firmaları yönettiler...

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su olarak görev yapan Serpil Timuray, grubun Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi'ne 2013'ten beri başkanlık ediyor. Timuray, "2025'e yılına kadar tüm dünyada kadınlar için en iyi işveren olmayı amaçlıyoruz. 2030'a kadar yönetim ve liderlik rollerindeki kadın çalışan oranımızı yüzde 40'a yükseltmeyi hedefliyoruz" diyor.
SERRA AKÇAOĞLU - Citibank EMEA Bölgesi Çok Uluslu Şirketler Başkanı
CITIBANK EMEA Bölgesi Çok Uluslu Şirketler Başkanı olarak görev yapan Serra Akçaoğlu, bu kapsamda 51 ülkeden sorumlu bulunuyor.
PINAR ABAY - ING Grubu Global İcra Kurulu Üyesi
Pazar Liderleri Bölgesi olan Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden sorumlu olarak görev yapıyor. Abay, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadını güçlendirme konusunda yürütülen çalışmaları desteklemek benim için çok önemli" açıklaması yapıyor.