Türk kadını dev şirketlerin zirvesine yerleşti! Milyar dolarlık firmaları yönettiler...





Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO'su olarak görev yapan Serpil Timuray, grubun Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi'ne 2013'ten beri başkanlık ediyor. Timuray, "2025'e yılına kadar tüm dünyada kadınlar için en iyi işveren olmayı amaçlıyoruz. 2030'a kadar yönetim ve liderlik rollerindeki kadın çalışan oranımızı yüzde 40'a yükseltmeyi hedefliyoruz" diyor.