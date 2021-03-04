Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, ABD'nin benzin stokları ise aynı dönemde 13,6 milyon azalışla en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 64,67 ile 64,95 dolar aralığının direnç, 64,39 ile 64,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.