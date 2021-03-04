Koronavirüs pandemisiyle devreye alınan ve çalışanları ekonomik anlamda korumayı amaçlayan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ödeneği biteceği merak etmeye başladı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ Şubat ayı ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.