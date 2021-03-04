Koronavirüs pandemisiyle devreye alınan ve çalışanları ekonomik anlamda korumayı amaçlayan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ödeneği biteceği merak etmeye başladı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ Şubat ayı ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.