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    • Ekonomi
    • 04.03.2021 11:13
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    • 04.03.2021 11:13
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    ? KÇÖ Şubat ayı ödemesi ne zaman yatacak?

    hakkındaki detaylar Mart ayıyla birlikte merak konusu olmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şubat ayı ödemelerinin bu ay 5 Mart Cuma günü belirtilen banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu bağlamda ödeneğin sona ereceğini tarihi merak edenler "?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KÇÖ Şubat ayı ödemesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

    Koronavirüs pandemisiyle devreye alınan ve çalışanları ekonomik anlamda korumayı amaçlayan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ödeneği biteceği merak etmeye başladı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ Şubat ayı ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

        En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146 TL

        En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL

        KISA ÇALIŞMA NEDİR?

        İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

            KISA ÇALIŞMANIN AMACI NEDİR?

            Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir.

            KISA ÇALIŞMADAN NE KADAR SÜREYLE YARARLANILABİLİR?

            Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

            KISA ÇALIŞMADAN YARARLANABİLMEK İÇİN FAALİYET NE KADAR AZALTILMALIDIR?

            İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? KÇÖ Şubat ayı ödemesi ne zaman yatacak?