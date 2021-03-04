Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,97 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 1.527,07 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile tekstil, deri oldu.
Dün 1.525-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.531,05 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün akşam tekrar 1,50 sınırına yükselmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riskinin, küresel ölçekte risk iştahını olumsuz etkilediğini bildirdi.