Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,97 puan ve yüzde 0,26 değer kaybederek 1.527,07 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,40 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,34 ile tekstil, deri oldu.