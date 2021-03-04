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    Paralar pul olur! 'dan Bitcoin uyarısı

    Efsane yatırımcı , Bitcoin ile ilgili yine uyardı. "Bir para birimi olursa devletler yasaklar" diyen , "Bu da değerini sıfır yapar..." ifadelerini kullandı.

    Paralar pul olur
    Son dönemde adeta bir saadet zinciri gibi zenginlik hayali kuranların paralarını kaptırdıkları kripto paralarla ilgili önemli iddialar gelmeye devam ediyor. Arkasında bir otoritenin olmadığı ve yasal düzenlemenin bulunmadığı Bitcoin, hızlı iniş-çıkışlarla küçük yatırımcının parasını kaybetmesine yol açıyor. Efsane yatırımcı Jim Rogers da bu konudaki uyarılarına devam ediyor. , son olarak şunları söyledi: "Eğer Bitcoin bir yatırım aracı olmaktan çıkıp, bir para birimi haline gelirse devletler onu yasaklar. Bu durumda değeri sıfıra düşer. Hiçbir devlet 'Benim para birimim dışında başka bir para kullanabilirsin' demez. 'in açıklamaları da çok manidar. Bitcoin'in geleceğinin olmadığını, bu açıklamayı dikkatle okuduğumuzda anlıyoruz."
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    Haberler Ekonomi Paralar pul olur! Jim Rogers'dan Bitcoin uyarısı