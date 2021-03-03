Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 3 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz araştırma konusu oldu. En çok ziyaret edilen marketler zinciri Carrefoursa'da belirli tarihler arasında yapılan indirimler yoğun ilgi görüyor. Marketler koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Siz de gitmeden önce alacaklarınızı belirlemek ve liste yapmak için haberimizindeki güncel Carrefoursa kataloğundaki indirimlere göz atabilirsiniz.