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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 17:02
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    • 03.03.2021 17:06
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    ! ta neler var? Teknoloji fırsatları…

    Gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Vatandaşlar belirli tarihlerde yapılan indirimleri yakından takip ediyor ve yayınlanan katalogları inceleyerek alacaklarını belirliyor. Peki güncel ta neler var? Özellikle teknoloji fırsatları ön plana çıkıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bunun yanı sıra atıştırmalıklar ürünlerden hijyene, güzellik ürünlerinden bebek ürünleri kampanyalarına kadar pek çok içerik sizleri bekliyor. İşte güncel Carrefoursa indirimleri…

    takvim.com.tr
    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 3 Mart 2021!

    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 3 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz araştırma konusu oldu. En çok ziyaret edilen marketler zinciri Carrefoursa'da belirli tarihler arasında yapılan indirimler yoğun ilgi görüyor. Marketler koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Siz de gitmeden önce alacaklarınızı belirlemek ve liste yapmak için haberimizindeki güncel Carrefoursa kataloğundaki indirimlere göz atabilirsiniz.

    CARREFOURSA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 ŞUBAT-10 MART 2021

    ayakkabı fırsatları

        güzellik ürünleri

        temel gıda fırsatları

        beyaz eşya kampanyası

            kuruyemişler

            bebek ürünleri

            et ürünleri

                hijyen ürünleri

                mutfak ürünleri

                kişisel bakım ürünleri
                    Haberler Ekonomi Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 3 Mart 2021! Carrefoursa katalogta neler var? Teknoloji fırsatları…