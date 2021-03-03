Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 3 Mart'ı 1.531,05 puandan tamamladı.
31,5 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE İŞLEM HACMİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.