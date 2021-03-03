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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 18:32
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    • 03.03.2021 18:32
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    Borsa günü yükselişle tamamladı! 3 Mart son durum

    Son dakika ekonomi haberleri... kazandırmaya devam ediyor. endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 3 Mart'ı 1.531,05 puandan tamamladı.

    AA
    Borsada son durum

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 3 Mart'ı 1.531,05 puandan tamamladı.

    31,5 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

        FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI
        Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik ve perakende satışlar, ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı! 3 Mart BIST 100 son durum