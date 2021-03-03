Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.